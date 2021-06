“Fue parte de lo que pediste”: Sichel afirma que su salida del Gobierno fue responsabilidad de Briones

Uno de los rounds que se vio en el primer debate de primarias presidenciales de Chile Vamos fue entre Ignacio Briones (Evópoli) y Sebastián Sichel (IND).

Ambos exministros tensaron la discusión en la última parte del formato -de preguntas cruzadas entre los candidatos-, transmitido por Chilevisión y CNN Chile.

El objeto de la disputa fue precisamente cuando pertenecían del gabinete del Presidente Sebastián Piñera, específicamente por la salida de Sichel del Ministro de Desarrollo Social.

El momento ocurrió cuando el exministro de Hacienda increpó a Sichel por supuestamente haberse negado a un acuerdo para ampliar las ayudas económicas por la pandemia.

“Tú, tanto en tu libro como en varias declaraciones, incluso lo sugeriste hoy día, dices que saliste del gabinete porque tú querías acelerar la ayuda económica, en cambios otros que supuestamente no queríamos aquellos, queríamos hacer un acuerdo político. Yo te pregunto, ¿te parece leal con tu equipo decir que los otros no querían avanzar?“, fue parte de la pregunta del Evópoli al independiente.

“Segundo, ¿te parece que hablarle con la verdad a las personas, sugerir que para avanzar con ayudas, solo depende de la voluntad del ministro del Presidente? Porque tú lo sabes, como abogado, se requiere una ley y para una ley hay un acuerdo. Y el 25 de mayo se planteó, yo lo planteé, empujar ese acuerdo y tu te negaste a ese acuerdo, te opusiste. ¿Cómo ves ese tema?, añadió.

“Terminé saliendo yo del gabinete, así que se responde sola la pregunta. Segundo, el libro no lo escribí yo, lo escribió un tercero, hablas de mi libro y lo escribió un periodista”, respondió Sichel.

Y agregó: “No estaba de acuerdo y no estoy de acuerdo, como te lo dije en su minuto, de haber demorado las entregas a cambio de un acuerdo político, que según lo que conversamos en ese minuto iba a parar la presión por el 10%, iba a parar la demanda de la izquierda, salvo que hagamos creer a la gente yo era el ministro de Hacienda y tú eras el ministro de Desarrollo Social”.

Briones: “Tá sabes que para ampliar las ayudas en sus montos, sus números y en tiempo se requiere una ley, y eso supone una acuerdo, ese acuerdo se hizo, tuve el honor de liderarlo y se aumentó las ayude del IFE a cien mil pesos, se llevó a 8 millones de personas y se extendió en los meses. ¿Cómo tú ibas a querer apurar las ayudas, sin una ley un acuerdo al que te opusiste?”.

Sichel: “Ignacio, no lo pude saber, porque me fui y entre otras persona pidieron mi salida de su gabinete y no fui yo el que salió. ¿Me opuse? Bueno, tú estuviste de acuerdo con que yo saliera, que fue parte de lo que pediste”.