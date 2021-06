Legalización de la marihuana y Republicanos: los puntos que marcaron el debate presidencial de Chile Vamos

El pasado lunes se llevó a cabo el primer debate presidencial de los cuatro candidatos de Chile Vamos, el que estuvo marcado por diversos momentos en los que Mario Desbordes (RN), Sebastián Sichel (Ind.), Ignacio Briones (Evópoli) y Joaquín Lavín (UDI) expusieron sus posturas.

En ese sentido hubo dos episodios que marcaron la jornada en la transmisión del programa, el que se extendió por cerca de dos horas y medias donde incluso, los abanderados se apuntaron directamente por alguno de sus planteamiento o episodios del pasado.

Uno de los primeros puntos que marcaron la jornada fue cuando Lavín fue consultado por si realizará un pacto con el Partido Republicano en una posible segunda vuelta.

A pesar de que el alcalde de Las Condes intentó evadir la respuesta, finalmente señaló que “yo he planteado que en el futuro hay que hacer un gobierno de acuerdos que prolongue estos dos tercios con los cuales se va a tener que aprobar la nueva Constitución”.

“Por lo tanto, estoy dispuesto a trabajar con todos (…) Ya lo ha dicho José Antonio Kast, él va a ser candidato a primera vuelta. ¿Puede haber un pacto parlamentario? Sí, tal como hubo para la nueva Constitución (…) Mi gobierno va a ser amplio, va a ser integrado hacia todos los lados”, agregó.

Otro de los puntos que donde hubo polémica fue sobre la legalización de la marihuana, donde Ignacio Briones se mostró a favor de la iniciativa. Sin embargo, Joaquín Lavín mostró su rechazo donde incluso, el abanderado de la UDI aseguró que ha llamado a jóvenes para que no consuman.

“Por ningún motivo legalizaría la marihuana (…) me ha tocado muchas veces empatizar con mamás que se sacan la mugre para que sus hijos no caigan en la droga. De repente me pasan el teléfono ‘don Joaquín, por favor llame a mi hijo y pídale que no fume, que no caiga en la marihuana”, señaló Lavín, quien fue tendencia en redes sociales.