Provoste responde a emplazamiento por “miedo a perder” las primarias con Narváez: “He ganado elecciones siendo mayoría nacional”

Este martes la presidenta del Senado y eventual candidata presidencial de la DC, Yansa Provoste, respondió a las declaraciones del PS Carlos Montes, descartando tener “miedo a perder” contra Paula Narváez en las primarias.

En aquella oportunidad el senador Montes emplazó a la falange para que definan oficialmente quién será su carta luego de que Ximena Rincón diera un paso al costado. “La resistencia a primarias es como si ellos tuvieran miedo a perder”, disparó en aquella ocasión.

A modo de respuesta Provoste recordó cuando en el 2017 logró el 34% de los votos para ser electa como senadora por Atacama.

“Quiero además ser muy categórica, porque he visto durante estas últimas horas algunos comentarios que me parece que no son propios de la relación que deben tener aliados de un bloque político. Cuando aquí se trata de señalar como si alguien tuviese miedo a competir, quiero ser muy clara: yo soy he sido candidata pasando por procesos de primarias, he ganado elecciones, he ganado elecciones como diputada, he ganado elecciones siendo primera mayoría nacional”, sostuvo.

En ese sentido además agregó que “Aquellos que creen que alguien puede tener temor a una competencia, se equivocan, nosotros estamos trabajando por la unidad de la oposición y en eso más allá de los libretos repetidos, nadie nos va a separar de este camino de ser contribuyentes a la unidad de la oposición”.

Otro de los puntos que abordó en sus declaraciones, fue la idea que se ha difundido en la que supuestamente, estaría aprovechando su cargo como presidenta del Senado para realizar una campaña que la lleve a la presidencia.

“Eso es propio del nerviosismo de aquellos que son candidatos o candidatas, nosotros estamos con mucha tranquilidad, con mucho entusiasmo, pero también con un enorme compromiso llevando adelante nuestras tareas”, aseguró.

Mientras que al referirse a la posibilidad de definirse como candiadata e ir a una primaria con la aspirante del PS, Provoste comentó que “los temas electorales son responsabilidad de las instituciones partidarias, yo no formo parte de aquello. Esas son definiciones que tienen que tomar las directivas de los partidos”.