Violencia en La Araucanía: Las visiones de Gabriel Boric y Daniel Jadue para abordar el conflicto en la Macrozona Sur del país

Durante la noche de este martes se llevó a cabo el debate entre los aspirantes presidenciales Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (FA), quienes abordaron el conflicto que se vive en la Macrozona Sur del país.

Sobre este tema, Jadue indicó que “la violencia en La Araucanía tiene que ver con temas que son más complejos, no solo con la reparación, porque habría que pensar también en ver si también avanzamos en reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, que efectivamente fueron víctimas de una violencia desde el Estados que les significó perder sus tierras, aldeas completas arrasadas, entonces habría que definir cuál es la reparación que buscamos”.

En esta misma línea, enfatizó que “además hay que poner énfasis en resolver un tema, nadie puede entender por qué en 20 años no se ha resuelto un problema de robo de madera o de tráfico en la Región de La Araucanía, que muchas veces se encubren y que hay denuncias sumamente graves de ex autoridades involucradas y que finalmente la policía no llega, por lo tanto resolver la violencia en la zonas rurales tiene que ver con la refundación, con el cambio completo de los sistemas de inteligencia y además con el término y la solución definitiva del problema de los pueblos originarios”.

El precandidato presidencial insistió que “hay que reforzar el trabajo de inteligencia y de las policías para que hagan su trabajo y den con esto -que no han dado en 20 años- con una solución, y que además nos han acostumbrado a tener montajes, encubrimientos, y una serie de cosas que no se pueden seguir permitiendo”.

Por su parte, el candidato por el Frente Amplio señaló que “la violencia en La Araucanía no lleva 20 años, la violencia en La Araucanía llevan 500 años y por lo tanto entender esa dimensión estructural del conflicto implica tratar de apuntar a una solución que los gobiernos democráticos y el Estado de Chile en particular no solo no ha solucionado, sino que agravado”.

“Lo que nosotros establecemos es que esto tiene dos componentes, por un lado autonomía y territorio. No basta con la compra de tierras parceladas en donde se termina localizando a las comunidades totalmente alejados de lo que es su territorio”, sostuvo Boric.

El diputado también fue categórico en expresar que “yo creo que han habido presos políticos en el conflicto chileno-mapuche, por ejemplo yo creo que la machi Francisca Linconao estuvo en prisión política“.

“Yo he dicho que históricamente han habido presos políticos en el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, no he dicho que hoy en este momento hay algún preso político en particular”, aclaró posteriormente.