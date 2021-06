Fuad Chahín: “Me cuesta creer que Yasna Provoste no quiera participar en primarias. Fue un grave error no inscribir primarias legales”

El expresidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, se refirió a la falta de primarias en la centroizquierda y a los llamados a realizar una primaria ciudadana.

En conversación con La Tercera, también tuvo palabras para la Presidenta del Senado, Yasna Provoste, y sobre la suspendida candidatura de Ximena Rincón.

“Tenemos que resolver el tema de Ximena Rincón. Ella puso su candidatura a disposición del partido y esto no tiene que ver con compensaciones como se ha planteado, sino que con respeto y un mínimo de humanidad. Rincón ganó una primaria y recorrió el país apoyando candidatos“, afirmó.

Para Chahín “un partido humanista cristiano tiene que tener un trato humano con sus liderazgos y cuidarlos, y no puede continuar la situación de Ximena en una especie de limbo”.

“Por otro lado, está la eventual candidatura de Yasna Provoste que ha hecho un extraordinario rol como presidenta del Senado, pero hay que tomar decisiones de si va a ser la candidata de la DC para que se le proclame y también para que definamos un mecanismo democrático, de cara a la ciudadanía, y tener una candidatura única de Unidad Constituyente”, aseveró.

Por lo mismo, “me cuesta creer que Yasna Provoste, que ha sido una mujer que ha ganado elecciones en territorios difíciles, no quiera participar en primarias”.

En modo de reflexión, dijo que “a veces el entorno termina generando una imagen distinta y los cuidados del sacristán terminan matando al señor cura. Fue un grave error no inscribir primarias legales, pero que ni siquiera tengamos primarias convencionales también lo es”.

“Este no es un tema de élite, a la ciudadanía le importa que las decisiones de los partidos se hagan de cara a la gente. No hay razones de fondo para no tener primarias, para que si Yasna es nuestra candidata, pueda difundir sus ideas y, lo más importante, que si gana aseguremos que estén las fuerzas políticas sin ninguna duda detrás de ella”, aseveró.