Servel publicó nómina de vocales de mesa para primarias presidenciales del 18 de julio

Este sábado, el Servicio Electoral dio a conocer la nómina de vocales de mesa para las Primarias presidenciales del próximo 18 de julio.

En la ocasión los pactos Chile Vamos y Apruebo Dignidad definirán a sus cartas a La Moneda. Por una parte, el diputado Gabriel Boric (Convergencia Social) y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) se enfrentan en la primaria de Apruebo Dignidad.

En el bloque de Chile Vamos compiten el saliente alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI), el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones (Evópoli), el ex ministro de Defensa, Mario Desbordes (RN) y el ex ministro y ex presidente de BancoEstado Sebastián Sichel (IND).

Recordemos que en estas primarias podrán votar los militantes de los partidos que componen dichos pactos y ciudadanos independientes, quienes deberán optar por una de las dos primarias (si marcas ambas opciones el voto será nulo).

CONSULTA AQUÍ TUS DATOS ELECTORALES

EXCUSAS

Una vez publicada la nómina comenzará el periodo de excusas el que se extenderá hasta el jueves 1 de julio ante las juntas electorales. Las causales de excusa son: