Diputado Celis oficia a Servel por denuncias de personas mayores que fueron cambiadas a locales de votación lejos de sus domicilio

El diputado Andrés Celis Montt, representante del distrito 7, ofició al director nacional del Servicio Electoral, Raúl García, pidiendo información por el cambio de domicilio electoral que se ha producido, en su mayoría a personas mayores, quienes sin ser consultados y sin que haya una solicitud por parte de ellos y menos información al respecto, fueron asignados a un lugar de votación más lejano a sus lugares de residencia.

En el documento, el parlamentario pide “señalar de qué depende la asignación de un local de votación a un elector determinado, si existe la posibilidad de solicitar cambio de local –atendido la cercanía al domicilio-, cuáles serían los requisitos para ello, si puede elegirse voluntariamente el local de votación, etc”.

“Espero que las interrogantes que planteo en este oficio sean aclaradas y solucionadas a la brevedad por el Servel. La participación ciudadana en las elecciones pasadas fue muy baja y todas las autoridades debemos agotar mecanismos para aumentarla”, manifestó Celis.

“No podemos permitir que personas no acudan a votar por un cambio injustificado de su lugar de votación. Lo lógico es que si las personas son reubicadas, sea para garantizar que puedan ejercer su derecho a voto con mayor facilidad, no para perjudicarlo, como en este caso”, finalizó el parlamentario.