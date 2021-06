“Las pymes quieren trabajar”: Senador Moreira critica demora del Gobierno para hacer cambios en el plan Paso a Paso

El senador Iván Moreira (UDI) criticó la demora del Gobierno para realizar cambios en el plan Paso a Paso. Según indicó el parlamentario la variante Delta del Covid “no puede ser excusa” para no avanzar y realizar modificaciones a la medida sanitaria.

“Los chilenos, las pymes, no quieren más toque de queda, quieren trabajar”, aseguró el Moreira y añadió: “se había comprometido el Gobierno a hacerlo rápido, una vez que se aprobara la famosa zona de excepción, que nosotros dijimos que no y dijimos que no, porque sabíamos lo que iba a pasar, lo que se promete nunca se cumple“.

Además, por medio de un video publicado en su cuenta de Twitter, el parlamentario mostró la realidad que enfrentan los empresarios gastronómicos en el sur del país, quienes en medio de lluvias solo pueden atender a sus clientes en terrazas.

“Queremos medidas descentralizadas. Las regiones tienen realidad distinta. No sigan arruinando las Pymes, gastronomía, turismo. No más política del encierro“, expresó Moreira.