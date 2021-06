Cámara de Diputados aprueba informe de Comisión Mixta por salario mínimo

Por 112 votos a favor, tres en contra y 34 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto que reajusta el ingreso mínimo mensual (IMM), así como la asignación familiar y material, junto con el Subsidio Familiar y otras ayudas extraordinarias para las familias en el contexto del Covid-19.

La propuesta mantiene los lineamientos previos planteados por el Ejecutivo en materia de IMM, definiendo que, a contar del 1 de mayo de 2021, la cifra será de 337.000 pesos, para los trabajadores mayores de 18 años y de hasta de 65 años de edad; de 251.394 pesos, para los trabajadores menores de 18 años y mayores de 65; y de 217.226 pesos, el que rige para efectos no remuneracionales.

Sin embargo, el acuerdo de la Comisión Mixta incorporó una norma que determina un incremento a partir del 1 de enero de 2022, vinculado al Imacec. En tal plano, el IMM para los trabajadores mayores de 18 años y hasta de 65 años de edad será de:

-345.000 pesos, si el crecimiento del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), desestacionalizado, determinado e informado por el Banco Central de Chile, correspondiente a noviembre de 2021 hubiese crecido menos de tres puntos porcentuales, respecto del mes de mayo de 2021.

-350.000 pesos, si el crecimiento del Imacec desestacionalizado, determinado e informado por el Banco Central de Chile, correspondiente a noviembre de 2021, hubiese crecido tres o más puntos porcentuales, respecto del mes de mayo de 2021.

La misma proporción se aplicará para el IMM para los trabajadores mayores de 18 años y de hasta de 65 años de edad, así como para efectos no remuneracionales.

Además, se estable que, a partir de la fecha ya indicada, el Subsidio Familiar será de 13.832 pesos; en tanto que la Asignación Familiar y Maternal del Sistema único de Prestaciones Familiares tendrá los siguientes valores:

-13.832 pesos por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de 353.356 pesos.

-8.488 pesos por carga, para ingresos superiores a 353.356 pesos y no excedan de 516.114 pesos.

-2.683 pesos por carga, para ingreso superiores a los 516.114 pesos y no exceda de 804.962 pesos.

Quienes tengan acreditadas cargas familiares y cuyos ingresos sean superiores al último tramo mencionado, no tendrán derecho a las asignaciones. Sin perjuicio de ello, mantendrán plena vigencia los contratos, convenios y otros instrumentos que establezcan beneficios para estos trabajadores/as, así como su calidad de causantes para los demás efectos que en derecho correspondan.

Tanto las asignaciones como el Subsidio Familiar serán reajustadas en línea con lo definido para el IMM, a partir del 1 de enero de 2022.

Agencia Uno