Diputada Camila Flores pide incluir en Bono Pyme a los suplementeros, transportistas escolares y taxistas

El Presidente Sebastián Piñera promulgó leyes que entregan una serie de bonos y beneficios a más de 800 mil micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), con el fin de ayudar a aquellos comercios independientes que hayan sufrido disminuciones en sus ingresos debido a la crisis sanitaria que lleva cerca de un año y medio. Una de estas medidas es el Bono Alivio Pymes, que ofrecerá un aporte de $1 millón y el cual no ha estado exento de polémicas, ya que originalmente no contemplaba a los feriantes por no tener inicio de actividades.

La problemática fue zanjada gracias a la Contraloría General de la República. No obstante, hay varias actividades económicas que están quedando fuera por este mismo requerimiento que se realiza en el Servicio de Impuestos Internos (SII) como los suplementeros, transportistas escolares y taxistas colectivos.

Frente a esta compleja situación, la diputada RN, Camila Flores, realizó un llamado al Mandatario, solicitando que tome cartas en el asunto para no dejar fuera a estos sectores productivos.

“Queremos que estos importantes sectores de la economía puedan acceder al beneficio de este bono que fue aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado. Hago un llamado al Gobierno con mucha fuerza para que a ellos -que representan a miles de familias del país- también se les pueda encontrar una solución, tal como se hizo con los comerciantes de las ferias libres. No se les puede exigir inicio de actividades, ya que legalmente ellos pueden funcionar sin ese trámite que además significa un costo adicional y no tendría ninguna utilidad al momento de desempeñar sus actividades”, explicó la representante por la Región de Valparaíso.

De acuerdo con lo que plantea la parlamentaria, los suplementeros, transportistas escolares y taxistas han sido un grupo muy afectado económica durante la pandemia y han tenido disminuciones de ingresos enormes, sobre todo consideran que los niños no han podido ir al colegio y el menor número de personas que circula por las calles a raíz de las restricciones de movilidad en todo Chile, lo que repercute en la menor necesidad de tomar taxis. Además, a raíz de la situación económica han desaparecido varios diarios a nivel impreso como el caso de La Cuarta y La Tercera circula solo los fines de semana.

“Mucha gente que trabaja en estos sectores económicos me ha solicitado ayuda desde mi región y de todo Chile. Existe mucha angustia y desesperación por parte de las personas por la baja gigantesca en sus recaudaciones, ya que ven que la pandemia se prolonga, los confinamientos se mantienen y ellos no reciben ninguna ayuda que les permita sobrevivir durante este periodo”, concluyó la congresista.