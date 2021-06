Ministro Delgado critica el “gustito político” de parlamentarios tras interpelación a Paris y acusación a Figueroa

Esta tarde, el ministro del interior, Rodrigo Delgado, criticó tajantemente las interpelaciones presentadas por parlamentarios contra el titular de Salud, Enrique Paris, y a su par de la Educación, Raúl Figueroa.

En ese sentido, Delgado aseguró que “me llama la atención que se quiera interpelar o que se quiera acusar a dos ministros que han tenido un trabajo importante en este año y fracción de pandemia”.

“Estamos en momentos en los cuales lo que se requiere es seguir apoyando la gestión del ministro de Salud, que a todas luces ha logrado, mediante la gestión de camas críticas, mediante la gestión de los respiradores, mediante la gestión de las vacunas, poder bajar y controlar las curvas correspondientes”, señaló el ministro.

“Ustedes ven cómo están bajando los casos, como las curvas por grupos etarios también están en niveles muy aceptables y que eso también ha tomado un tiempo necesario”, complementó la autoridad.

En la misma línea, comentó que preferiría que “estén abocados a esa tarea, más que estar preparando interpelaciones o acusaciones. Eso les resta tiempo para dedicarle a lo importante y también creo que el parlamento tiene otras prioridades”.

“Si alguien se quiere dar el gustito político de acusar o interpelar a algún ministro, yo les diría que dejen trabajar a los ministros que lo están haciendo bien”, disparó Delgado.

Respecto al caso del ministro de Educación, el titular del Interior aseguró que su trabajo ha sido serio y responsable. Además destacó que nadie está obligado a retornar a la clases presenciales y que se han tomado todas las medidas necesarias para que el regreso sea seguro.

“¿Qué pasa si tenemos que estar un buen tiempo más en modo pandemia? Vamos a dejar que nuestros niños no se alimenten como corresponde (…) que no sociabilicen más, vamos a dejar que nuestros niños no aprendan más de manera presencial. ¿Eso queremos o ponemos una cuota de realidad en esto?”, declaró el ministro.

Sus declaraciones se dan luego de que el diputado Miguel Crispi anunciara la interpelación contra Enrique Paris, para que esta “responda al congreso” sobre su manejo de la pandemia. La instancia se votará mañana en la Sala de la Cámara de Diputados.

Por otro lado la bancada del PS y del FA están considerando la posibilidad de acusar constitucionalmente al ministro Figueroa por su “fallida política” de retorno a clases.

En palabras del PS Juan Santana, esto se debe a que se expone “la seguridad y salud de la comunidad escolar, generando un retorno en condiciones que a todas luces no es seguro, resulta una tremenda irresponsabilidad por parte de un ministro”.