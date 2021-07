J.A. Kast dispara contra aparición de Jadue en TV: “Como buen comunista, la censura totalitaria de Daniel Jadue es selectiva”

El líder del Partido Republicano y candidato presidencial, José Antonio Kast, criticó fuertemente la aparición de Daniel Jadue (PC) en el programa “Mega Noticias Alerta” de Mega.

A través de diversas menciones en Twitter, Kast señaló que “como buen comunista, la censura totalitaria de Daniel Jadue es selectiva. Nunca le importó que ACAB se usara en contra de Carabineros, pero cuando alguien la usa en contra de un comunista promete perseguirlos y acallarlos”.

Como buen comunista, la censura totalitaria de Daniel Jadue es selectiva. Nunca le importó que ACAB se usara en contra de Carabineros, pero cuando alguien la usa en contra de un comunista promete perseguirlos y acallarlos. pic.twitter.com/3bqtPNmMMF — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) July 3, 2021

Además, criticó la forma en Jadue planea abarcar a las pymes.

“Daniel Jadue propone cerrar todas las empresas que no sean exitosas, que no “colaboren” con su Estado y que no paguen los sueldos fijados por él. Un mensaje directo a los emprendedores de Chile que les ha costado mucho surgir y alcanzar el éxito“, dijo Kast.

Daniel Jadue propone cerrar todas las empresas que no sean exitosas, que no “colaboren” con su Estado y que no paguen los sueldos fijados por él. Un mensaje directo a los emprendedores de Chile que les ha costado mucho surgir y alcanzar el éxito. pic.twitter.com/yi22r5crpy — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) July 3, 2021

Aquí el video más largo para que no se crea que quiso decir otra cosa y lo cortaron. 👇https://t.co/K8OyJzWRKM — Elías Parada ✪ (@Elias_Parada_S) July 3, 2021

“Cuba no es un paraiso como miente Daniel Jadue. Es un país lleno de miseria, hambre y desesperación. El modelo comunista no ha funcionado en ninguna parte del mundo y no podemos permitir que destruya Chile. #FueraComunistasDeChile“, dijo en otro tweet.