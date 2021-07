Presionan a Provoste: Maldonado anuncia disposición de ir a primarias y Narváez dice que es “buena noticia”

El presidente del Partido Radical y precandidato presidencial de esta tienda, Carlos Maldonado, dio a conocer su intención de ir a primarias dentro de la centroizquierda, un mensaje a sus colegas de Unidad Constituyente, el pacto electoral conformado por el Partido Socialista, el PPD, el PRO, Ciudadanos y la DC.

“Me declaro disponible a competir en una primaria convencional de la centroizquierda, para definir una candidatura presidencial unitaria del sector, el cual aspiro a liderar”, dijo a El Mercurio.

Lo anterior fue celebrado por la candidata del Partido Socialista, Paula Narváez, quien ha invitado a una primaria convencional a la senadora Yasna Provoste, la carta DC con más apoyo en las encuestas, y los distintos partidos de UC.

“Estamos muy contentos de que el Partido Radical, a través de su presidente y candidato Carlos Maldonado, haya acogido una invitación que hicimos hace ya varias semanas para llevar adelante una primaria convencional. Nos alegra mucho que él esté también disponible para eso y que lo haga con una propuesta concreta”, aseguró Narváez acompañada por el senador socialista Carlos Montes y la concejala de la comuna Scarlet Rohten.

Paula Narváez añadió que se están llevando adelante conversaciones respecto de distintas opciones de participación ciudadana para arribar a una candidatura única del sector, aunque puntualizó que “esa es una definición que van a tomar los partidos. Los detalles, las definiciones, las fechas son temas que tendrán que ver los partidos políticos. Yo me quedo con la buena noticia de que Carlos Maldonado haya hecho esta declaración, la acojo con mucho gusto y la celebro”.

Consultada sobre los plazos para la eventual definición de una candidatura presidencial de la senadora de la DC, Yasna Provoste, Narváez sostuvo que “tenemos un plazo concreto, que es el día 23 de agosto donde hay que inscribir las candidaturas presidenciales para la primera vuelta. Eso es de público conocimiento, las fechas están establecidas por la ley y, por lo tanto, esperamos que la Democracia Cristiana, en función de ese dato objetivo, pueda tomar una decisión”.

Finalmente, sobre el encuentro sostenido la tarde del viernes con el candidato presidencial del Frente Amplio Gabriel Boric, invitados a tomar once por una joven de Concepción a través de Twitter, la abanderada presidencial enfatizó que “Chile necesita de muchas conversaciones. Yo siempre voy a estar disponible para ello. Lo del día de ayer fue una cosa espontánea, una situación de amistad cívica que surgió en el momento. Me parece que en una actividad como es la política, que suele ser muy dura, tener un espacio de esparcimiento, tiene significado y no hay que sobreinterpretar las cosas”.