Harry Jurgensen y eventual declaración de la Convención por presos durante el estallido: “No nos corresponde”

Harry Jurgensen fue unos de los convencionales constituyentes que estuvo entre los candidatos para presidir la Convención Constitucional. Con 36 votos, el pacto de Chile Vamos se organizó con anterioridad para determinar sus votos.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el exintendente del Biobío dijo que “nosotros sabíamos que era muy difícil que de nuestro sector saliera el presidente de la Convención”.

“Pero esto era una elección en que nosotros teníamos que tener presencia, clara y categórica respecto de la unidad. Nosotros sabemos que somos una minoría en este momento, pero tenemos que ser una minoría unida, porque esa minoría unida nos va a permitir en el desarrollo de la Convención Constitucional generar mayoría circunstánciales temáticas en función de los temas que más nos interesan, como son ciertos principios de vida, económicos sociales, los deberes del estados, instituciones que deben funcionar de forma autónoma, etc.”, explicó.

“No tuvimos ninguna posibilidad de negociar con otras minorías de la Convención, que tienen el sentido democrático y que apuntan a líneas similares de la nuestras”, señaló, “pero por supuesto que estamos abiertos a construir esas mayorías circunstanciales”.

De todos modos, dijo que no fueron los únicos perdedores, también mencionó a los partidos políticos tradicionales. “Claramente hay una merma, se observó con mucha claridad ayer, la política de izquierda o centroizquierda tradicional se inclinó por una posición más extrema, pero eso fue circunstancial en el día de ayer, ahora esperamos nosotros, tanto la presidenta como el vicepresidente, nos represente a todos, porque son representantes de la Convención, no de un grupo determinado político que los eligió ayer“, dijo.

Declaración por presos políticos: “No vamos a participar”

Consultado por la posición de la Convención frente a los detenidos durante el estallido social, Jurgensen afirmó que esta no es protestad de la instancia, ni siquiera de manifestarse a favor o no de una ley de amnistía.

“No tenemos por qué manifestarnos sobre ese punto, porque además tenemos una cláusula muy clara en la Constitución, que nos prohíbe actuar en funciones que le corresponde a otros organismos del Estado”, dijo.

“Por lo tanto, cualquier declaración que se haga respecto está de nuevo en contra de la Convención. Yo espero que la cordura impere en la Convención y los que quieran seguir pidiendo aquello, que lo pidan, pero nosotros no estamos para legislar, no estamos para hacer leyes de amnistía, no estamos para involucrarnos en procesos judiciales“, agregó.

“Aparentemente hay compromisos de ciertos convencionales constituyentes, hay compromisos de ciertos grupos respecto de determinados temas, donde nosotros estaremos en minoría, pero no vamos a participar de ese tipo de declaraciones, porque simplemente no nos corresponde y es sobrepasar el mandato ciudadano que tenemos”, sentenció el convencional.

Más vicepresidentes

Otro tema que se espera que se discuta en la sesión de hoy, es la conformación de la mesa de la presidencia. Hay propuestas de que esta se extienda en más vicepresidentes.

“Agregarle mas vicepresidencias, en mi opinión, significa una nueva reforma constitucional, porque no estamos mandatados para eso. Yo no estoy de acuerdo con eso, en absoluto“, dio su opinión el exintedente.

“Debe uno acatar las normas y el mandato ciudadano, que es hacer la Convención en función al capítulo XV de la actual Constitución y no salirnos de ese marco”, dijo.

Revisa la entrevista: