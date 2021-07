Joaquín Lavín: “Hay algunos convencionales que están equivocando su rol”

El candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, comentó tras las primera sesión de la Convención Constitucional que “algunos convencionales están equivocando su rol”.

Durante su entrevista en el programa “Estado Nacional” de TVN, partió diciendo sobre el proceso que “Chile no tiene una revolución, no quiere violencia, no quiere polarización, no quiere comunismo”.

Según el exalcalde, el país quiere “pasar a una nueva etapa, un mejor nivel, exigirle más al Estado, vivir mejor”.

En ese sentido, señaló que estamos en un punto de inflexión en que podemos “terminar mal”, y dio ejemplos como los de Bolivia y Venezuela. O “damos un salto para parecernos a países como Australia o Nueva Zelanda”.

Entre lo “malo del día”, el candidato mencionó “los incidentes previos, la forma en que se trató el himno nacional, la intención de tomarse atribuciones que no corresponden”, como decir “liberen a los presos de la revuelta”.

“Primero no está en las atribuciones de la Convención Constitucional y segundo en Chile no existen los presos políticos“, sentenció.