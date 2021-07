Jorge Baradit por suspensión de primera sesión de la Convención Constitucional: “El Gobierno de Chile sabía hace seis meses de las condiciones que habían sobre el Covid”

Jorge Baradit, integrante de la Convención Constitucional, se mostró sumamente ofuscado ante la suspensión de la primera sesión que se realizaría este lunes a las 15:00 horas en el Palacio Pereira. La situación se complicó cuando no se habilitaron las salas para sesionar, para trabajar con las debidas medidas sanitarias en medio de la pandemia.

El constituyente explicó que “el Gobierno de Chile sabía hace seis meses de las condiciones que habían sobre el Covid y el día de hoy no tenía funcionando las cámaras, no tenía funcionando los computadores, no tenía decidido nada para que se pudiera operar“, señaló.

“Esto es responsabilidad absoluta de un Gobierno que tiene un funcionario ganando 7 millones de pesos, que no fue capaz de dejar listo micrófonos, computadores y salas habilitadas, para que esta sesión pudiera funcionar”, agregó.

“Se suspendió la sesión y la única razón por la que nos juntamos en una sola sala es porque fueron incapaces de habilitar cuatro salas“, dijo Baradit.