Se suspende inicio de la primera sesión de la Convención Constitucional

Este lunes a las 15:00 horas comenzaría la primera sesión de la Convención Constitucional en el Palacio Pereira en Santiago, Región Metropolitana. No obstante, la reunión no se concretó debido a las complicaciones generadas dentro del recinto. De esta manera, la primera cita se llevará a cabo mañana martes 6 de julio.

Según indicaron diversos constituyentes elegidos, el problema principal sería el aforo dentro de las salas, las cuales no habrían sido habilitadas para sesionar, lo que algunos consideraron que era responsabilidad de la mesa. Una opinión muy contraria a la de Jorge Baradit, quien manifestó ofuscado que la situación fue culpa del Gobierno.

“El Gobierno de Chile sabía hace seis meses de las condiciones que habían sobre el Covid y el día de hoy no tenía funcionando las cámaras, no tenía funcionando los computadores, no tenía decidido nada para que se pudiera operar“, señaló.

El constituyente declaró que “esto es responsabilidad absoluta de un Gobierno que tiene un funcionario ganando 7 millones de pesos, que no fue capaz de dejar listo micrófonos, computadores y salas habilitadas, para que esta sesión pudiera funcionar”.

“Se suspendió la sesión y la única razón por la que nos juntamos en una sola sala es porque fueron incapaces de habilitar cuatro salas”, sostuvo finalmente.