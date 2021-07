VIDEO | “Acusar a la mesa es absolutamente improcedente”: El tenso momento entre Jorge Baradit y Ruggero Cozzi por suspensión de primera sesión de la CC

Un tenso momento se vivió durante la tarde de este lunes, cuando los constituyentes Jorge Baradit y Ruggero Cozzi entregaron las razones de la suspensión de la primera sesión de la Convención Constitucional, la cual estaba definida para esta jornada.

Según Cozzi, la suspensión se debió a la falta de medidas sanitarias en el Palacio Pereira para poder sesionar, responsabilizando a los propios integrantes de la convención. Por su parte, Baradit apuntó directamente al Gobierno.

“Siempre se ofreció la posibilidad e suspender esto hasta que estuvieran las condiciones sanitarias y técnicas adecuadas para poder sesionar, pero la mesa quiso sesionar igual y la verdad es que las condiciones no estaban“, aseguró Ruggero.

“Es una total irresponsabilidad desde el punto de vista sanitario. No se estaban respetando los aforos, no hay transmisión, siempre hablamos de transparencia y esto fue absolutamente a puertas cerradas…”, alcanzó a decir, momento en el que fue interrumpido por el escritor chileno.

“Acusar a la mesa es absolutamente improcedente“, manifestó, agregando que “el Gobierno de Chile sabía hace seis meses de las condiciones que habían sobre el Covid y el día de hoy no tenía funcionando las cámaras, no tenía funcionando los computadores, no tenía decidido nada para que se pudiera operar”.