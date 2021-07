Arturo Zúñiga por agresión a convencional: “Eso sí que es ser un preso político, es decir, no poder expresar las ideas porque hay alguien afuera que le quiere pegar”

El convencional Arturo Zúñiga (UDI) espera que la mesa directiva de la Convención Constitucional se refiera sobre a la agresión que vivió otro de los constituyentes, Ruggero Cozzi (RN), a las afueras del Congreso por parte de manifestantes.

“Es lejos el tema más importante al cual debemos abocarnos, porque esta violencia tiene un objetivo clarísimo, que es callar a una persona. Ellos no quieren que las ideas en este caso de Ruggero Cozzi se expresen, y obviamente esto le puede pasar a otras personas de cualquier color político, y no puedo permitirlo porque estas personas fueron elegidas con el voto de la ciudadanía por lo tanto representan ideas que tienen que ser plasmadas en la Constitución”, dijo el exsubsecretario de Redes Asistenciales.

“Lo que acá hay es una censura con violencia, y eso es lo que no podemos aceptar. Nosotros queremos debatir, queremos expresar nuestras ideas con total respeto, pero no podemos hacerlo hacia afuera porque hay delincuentes que quieren agredir a quienes expresan las ideas”, agregó.

En el aspecto de la seguridad, Zúñiga dijo que “es parte de su responsabilidades como mesa, tanto en la seguridad por temas sanitarios como por temas de violencia. Ellos no pueden abstenerse de buscar las soluciones para que nosotros podamos entrar y salir de forma segura”.

Según dijo, él fue en Metro hasta el Congreso y “en todo esos trayectos nosotros no nos podemos ver amenazados por personas que no quieren que expresemos por nuestras ideas, eso sí que es ser un preso político, es decir, no poder expresar las ideas de uno porque hay una persona afuera que le quiere pegar”

“Yo espero que hoy día todos los convencionales repudien y de esa forma dar una demuestra de que los que están ahí son personas demócratas”, dijo.

“Entiendo que hay una carta que están gestionando los más cercanos a Ruggero, y en ese sentido a nosotros nos pidieron la firma y obviamente yo adherí. Espero que hayan más convencionales que lo hagan, entiendo que lo están haciendo otras personas de otros colores político, pero a mí me gustaría que esto fuera con los 155, porque si hay uno que no lo hace, esa persona inmediatamente se identifica como alguien que no cree en la democracia”, concluyó.