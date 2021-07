Presentan proyecto de ley para rebajar o condonar deudas de aseo domiciliario

Este miércoles diputados de la bancada del PPD presentaron un proyecto de ley que faculta a los Concejos Municipales a rebajar o condonar el pago de la deuda de la tarifa de aseo domiciliario, de manera total o parcial, a todos aquellos hogares de clase media y vulnerables que lo necesiten.

Al respecto, el diputado Raúl Soto, afirmó que se busca “entregar apoyo económico a las familias, y alivianarle la carga de gastos”.

“Son muchas las familias de nuestro país, de clase media, de sectores vulnerables, los que han acumulado en estos tiempos de pandemia una deuda tremenda por concepto de derechos de aseo domiciliario. Hoy día los municipios están con las manos atadas porque no tienen la facultad para solucionar ese problema” agregó.

El parlamentario recordó que “el año 2014 se permitió a los municipios, a través de los concejos municipales, a establecer convenios de pago y condonar multas e intereses, pero se hizo de manera temporal”.

“Es imperativo que en el contexto de pandemia que estamos viviendo se entregue la posibilidad a los municipios de condonar estas deudas. Muchas familias desconocen que están morosos, y recién se vienen enterar cuando la deuda es millonaria”, añadió.

En ese sentido, destacó que “estamos hablando de adultos mayores, personas discapacitadas, desempleadas. Debemos ponernos en sus zapatos y ayudarlos a salir delante en este momento difícil”.

Además señaló que “el Ministro del Interior, quien fue alcalde, se ha comprometido no solo a apoyar, sino que eventualmente a ponerle urgencia”.

Por su parte, el diputado Víctor Torres (DC) indicó que “lo que buscamos, en definitiva, es hacerse cargo del problema del endeudamiento que durante el tiempo de la pandemia se ha visto aumentado, producto de las complejidades que viven las familias a lo largo del territorio nacional”.

“El cobro del derecho de aseo ha sido un tema sensible durante muchos años, precisamente porque los municipios no han tenido la capacidad de cobrar y que se han acumulado durante mucho tiempo enormes cifras que muchas familias no tienen la capacidad de poder cancelar. Esperamos el patrocinio del gobierno, y ojalá en la urgencia del mismo para poder sacarlo con el máximo de premura posible”, añadió.

Agencia Uno