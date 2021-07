Tras declaración por detenidos en estallido: Constituyentes de Chile Vamos llaman a “respetar la verdad histórica”

Los constituyentes de Chile Vamos Angélica Tepper, Ruth Hurtado, Raúl Celis y Álvaro Jofré acusaron a la Lista del Pueblo, el PC y FA de un intento de “reescribir la historia a su antojo” y de “usar el dolor de las familias afectadas con fines políticos e ideológicos”.

Raúl Celis, representante del distrito 7, señaló que “se está intentando reescribir nuestra historia, lo que es un peligro para nuestra democracia. No lo vamos a permitir. Aún estamos a tiempo de corregir y que tengamos un proceso constituyente exitoso, pero para eso es necesario que la mayoría moderada del país y todos los sectores democráticos alcen la voz y denuncien el profundo error que está cometiendo una parte de los convencionales”.

Por su parte, Álvaro Jofré, representante del distrito 2, señaló que “la declaración de ayer es el primer paso para empezar a reescribir la historia a su antojo. Parece que de un día para otro nos despertamos en la novela 1984, porque la verdad es cualquier cosa, se manosea y se reescribe a la fuerza. Hay mala fe”.

Para Jofré, con la declaración de esta semana “no se respeta el dolor de las familias, no se respetan los derechos humanos cuando se le miente en la cara a los chilenos. Se habla de decenas de muertos para construir una épica del terror. Cualquier muerte es dolorosa y debe ser reparada, pero la verdad es que hoy en Chile se investigan cuatro lamentables muertes y mientras más se falseen las cifras, más dolor se causará a las familias afectadas”.

Por su parte, la constituyente Angélica Tepper, del distrito 23, fustigó que “escondiendo la verdad en el sótano no se construye la casa de todos. Las bases de esta casa no pueden ser la tergiversación, el engaño y el sectarismo. En Chile no existen los presos políticos. En Chile, lo que existe son personas que fueron detenidas por delitos muy serios, como el saqueo y la destrucción de bienes públicos y privados, y otros extremadamente graves, como atentar contra la vida e integridad de otras personas”.

Tepper denunció que “se pretende dibujar un país en que la violencia se justifica, pretender que vive en la anarquía, donde no existen órganos autónomos y debidamente calificados, como el Ministerio Público, los Juzgados de Garantía y los Tribunales Superiores de Justicia. ¡Basta de mentir! Para hacer justicia se deben respetar las garantías constitucionales”.

La constituyente Ruth Hurtado, representante del distrito 22, en tanto, afirmó que “esta declaración es grave porque instrumentaliza y banaliza los derechos humanos. La promoción y el respeto a los derechos humanos es una política de Estado y no una herramienta política”.

Para Hurtado, “la opinión pública debe entender como una señal de alerta para la Convención y todo el país, que algunos convencionales pretendan construir una propuesta de Nueva Constitución a partir de supuestos falsos y equivocados. Estamos corriendo el riesgo de desaprovechar una oportunidad histórica de construir un Chile para todos”.