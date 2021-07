Senador Navarro pide cita con Fiscal Nacional por muerte en Carahue

El senador Alejandro Navarro (PRO) solicitó una cita con el Fiscal Nacional por la muerte de Pablo Marchant (perteneciente a la CAM) en un ataque incendiario y armado ocurrido ayer en Carahue. La víctima fue identificada en un principio como Ernesto Llaitul, sin embargo la información fue posteriormente rectificada.

El senador afirmó que “la pregunta que debe responder el Alto Mando de Carabineros y el Ministerio Público es si esta identificación se produjo ex ante o ex post al asesinato del comunero. Es decir, deben explicar si hubo inteligencia policial que determinó la presencia de Llaitul y si el disparo se efectuó teniendo la certeza de su identidad”.

“Pues dicho reconocimiento no puede sino tener inteligencia ex ante. Lo determinante es conocer si este disparo se hizo o no sobre un objetivo preferencial, predeterminado e identificado”, añadió.

“Por ello hemos pedido una reunión con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, a fin de que se separe de la investigación al fiscal responsable de que los medios de comunicación tuvieran una información errónea e inaceptable sobre el fallecido y que sea un fiscal de Alta Complejidad quien lo reemplace”, recalcó.

Navarro sostuvo que “el error es demasiado grueso. Le pediremos también a Abbott que sea la PDI quien investigue y que confisque todo el material comunicacional entre los participantes de este evento para evitar sea alterado, no puede ser Carabineros cuando todo indica que esta operación tenía un objetivo. Además, pediremos una investigación criminal para investigar estos hechos”.

“Las comunicaciones previas y los videos serán determinantes en el proceso de investigación, así como la versión oficial del proceso de identificación debe incluir la información entregada antes, durante y después al gobierno, al ministro del Interior y al propio fiscal”, complementó.