Narváez por gestión de Piñera: “No saben gobernar, es un gobierno completa y totalmente fallido”

Desde el monumento al presidente Salvador Allende en la comuna de San Joaquín, la candidata presidencial Paula Narváez -actualmente apoyada por las fuerzas políticas del PS, PPD, PL y NT- criticó duramente la gestión del Gobierno de Sebastián Piñera.

La candidata PS se refirió a distintas materias, destacando que la actual administración “simple y sencillamente es de una gran contumacia para no estar a la altura de lo que hoy día se necesita y se exige en Chile”.

La postulante a La Moneda aseguró que “no saben gobernar, es un gobierno completa y totalmente fallido. No ha sabido anticiparse a ninguna de las necesidades que estaban establecidas por la propia ley: no supo anticiparse a la pandemia, no se anticipó a la implementación de la Convención Constituyente y no se anticipa a lo que significa la instalación de los gobernadores regionales entregando más recursos a los delegados presidenciales y yendo en contra de lo que se necesita para iniciar un proceso de verdadera descentralización en Chile”.

Narváez profundizó su evaluación, indicando que “lo único que podemos esperar es que quedan pocos meses para su salida y, con ello, para que Chile realmente comience un nuevo camino de estabilidad democrática, de orden en términos institucionales, de implementación de las importantes reformas que se han llevado adelante no en su gobierno, sino que desde antes y de las que vienen. Realmente este es un gobierno que ha sido una pesadilla en muchos sentidos”.