Mario Desbordes: “Yo no me he arrodillado ante la izquierda”

Esta semana “La Mañana Interactiva” de Agricultura entrevistará a todos los candidatos presidenciales que participarán de las primarias de Chile Vamos. Este lunes, el primer invitado, fue Mario Desbordes (RN).

¿Por qué es mejor opción que sus contrincantes? Refiriéndose a una eventual segunda vuelta contra Daniel Jadue (PC), respondió que “la encuesta CEP nos pone empatados a los tres candidatos, o al tres por lo menos. Yo creo que Briones ha subido y eso significa que la primaria está abierta en esos términos. Hay otra encuesta que es la Criteria que señaló hace 3-2 meses atrás (…) que el 40% del elector de Ximena Rincón (DC) también está dispuestos a votar por Marios Desbordes, una cifra muy alta. Ese es el electorado que necesitamos para ganar la segunda vuelta, no otro, y por lo tanto el que tiene una mejor llegada a ese electorado es Mario Desbordes, es decir, soy yo“.

En esa línea, el exministro de Defensa destacó su liderazgo y su capacidad de diálogo con la oposición.”No vamos a tener nueva Constitución antes de un año dos-res meses. Y un dato importante, la Constitución no va a contener la reforma al sistema de pensiones, a la salud, a terminar el CAE, que es algo que yo estoy planteando, y tampoco a las reformas a las policías para poder modernizar eso, y eso lo va a tener que hacer el presidente de Chile el 11 de marzo altiro. Y si hay alguien que tiene la posibilidad de encabezar eso, porque la gente de la oposición me cree, confía en mí, yo creo que soy yo también”.

“Apruebo”

Desbordes reiteró su apoyo por el “Apruebo” y recordó que para llegar al acuerdo del 15 de noviembre, pasaron muchas cosas difíciles.

“Lo que pasó es que mucha que estaba muy asustada, decía lleguemos a un acuerdo, esta cuestión no da para más, se va a terminar desbandando todo esto y después se le pasó el susto, y ahí se nos puso más exquisito“.”Yo creo que hice lo correcto”, afirmó.

“Los Carabineros no podían seguir siendo carne de cañón, los militares n estaban dispuestos a intervenir de manera más fuerte, eso es algo que es evidente, público. Por lo tanto, ese acuerdo del 15 de noviembre fue necesario y fue muy necesario”, añadió.

“Ahora, qué culpa tengo yo que la gente no haya ido a votar para la elección de la constituyente. Le quiero dar un dato: en Las Condes, Vitacura, Lo Barnceha ni siquiera fue a votar la cantidad de gente que votó por el Rechazo. Ni siquiera votó la gente del Rechazo por los constituyentes de Chile Vamos”, criticó sobre la composición de la Convención Constitucional.

“Hoy día después de la guerra son todos generales, de los pocos que estuvimos en la cale fui yo. Mucha gente de los que hoy día critican tan duramente, me refiero a estos dirigentes políticos tan duros de derecha dura, estaban debajo del catre, literalmente. Estaban escondidos, no salían a la calle“, recordó el exdiputado.

“Yo no me he arrodillado ante la izquierda”

Los auditores también tuvieron la oportunidad de preguntarle a Desbordes, aunque uno de los comentarios más que pregunta fue una afirmación: “Los de de derecha no votaremos por ningún candidato Chile Vamos por arrodillarse frente a la izquierda”.

Desbordes respondió: “Yo no me he arrodillado ante la izquierda, a diferencia de su líder, que yo nunca lo vi en octubre, porque yo no lo vi en la calle. Yo por lo menos estuve en la calle, estuve en el centro, sin conductor, sin nada, andaba en la calle para no arriesgar la gente que trabajaba conmigo como diputado y me saqué la mugre para que tuviéramos un acuerdo”.

“Pienso en la institución que quiero tanto, que es Carabineros, y la señora que dice eso yo le puedo asegurar que no es ella la que hubiera salido a la calle a reprimir a nadie. Ella también habría estado muy cómoda en su cama, en su living, mirando las noticias y exigiendo a Carabineros que hiciera la pega por ella. Eso no corresponde. Yo defiendo a la policía“, afirmó el candidato.

Cuando se refirió a “líderes”, precisó que “están los Carlos Larraín, los José Antonio Kast, etc. Yo no los vi esas semanas. ¿Usted los vio en la calle, los vio proponiendo, los vio yendo a terreno alguna vez? Ninguno. Y le puedo mostrar muchos más, después del acuerdo sacaron la voz“.

Revisa la entrevista completa acá: