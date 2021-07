Sebastián Sichel emplaza a la izquierda por conflicto en la Macrozona Sur: “Ha sido tenue en condenar la violencia”

El candidato a La Moneda Sebastián Sichel se refirió al conflicto que se vive actualmente en la Región de La Araucanía -y otras zonas del sur- con respecto a los hechos de violencia ocurridos en aquellos lugares.

En el marco del debate previo a las Primarias Presidenciales, Sichel condenó el enfrentamiento que dejó a un trabajador herido el pasado viernes, donde también falleció Pablo Marchant, integrante de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM).

“Lo primero todo mi acompañamiento hacia Ceferino González que está sufriendo acá un acto de terrorismo en La Araucanía, el trabajador herido que está entre la vida y la muerte, y parece que nos da lo mismo, y aquí hemos fracasado como clase política, y lo quiero decir abiertamente -incluso al mundo de izquierda que alguna vez compartí yo como una persona de centro- que ha sido tenue en condenar la violencia, tenue en llamar a esto terrorismo, tenue en acompañar medidas extraordinarias, incluso el Estado de Sitio“.

Sichel aseguró que los candidatos presidenciales de izquierda no tienen “la capacidad de llamar lo que es, como es, eso es terrorismo. En democracia el Estado debe proteger a sus ciudadanos con todas las herramientas de la Ley, incluyendo el Estado de sitio si es necesario, pero hay algo más importante en la política, que es condenar la violencia cuando ocurre en Chile”, sostuvo.

“Lo que me preocupa es que parece que es lo mismo alguien que hace un atentado que aquel trabajador que ha sido herido (…) si no condenamos el terrorismo universalmente, lo que nos va a pasar es que el Estado de Derecho va a temblar y vamos a tener una democracia que tiembla, porque no somos capaces de protegerla con el ejercicio de la legítima fuerza del Estado”, finalizó.