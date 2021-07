UDI anuncia acciones legales por destrozos y ataque a tumba de Jaime Guzmán

Este lunes los dirigentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y de Renovación Nacional (RN) llegaron hasta el Cementerio General para depositar ofrendas florales a la tumba del senador Jaime Guzmán como mucha de cariño tras los daños causados la semana pasada.

El presidente de la UDI, Javier Macaya, llamó a “condenar este tipo de actos irracionales. Hoy día hemos vito como nuevamente se profana la tumba de Jaime Guzmán, pero ahora con una cuestión adicional, que se robaron las cenizas de la madre, de la señora Carmen Errázuriz”.

En esa línea, el parlamentario afirmó que este hecho no puede quedar impune y que “presentaremos todas las acciones legales que sean necesarias. Estamos en presencia de un delito. También buscaremos responsabilidades administrativas en aso que existan (…) No he visto condena de parte de la administración, del alcalde de la comuna”.

Por parte de RN, el presidente Francisco Chahuán señaló que “hoy fue la tumba de Jaime Guzmán y la profanación de las cenizas de su madre, ayer fue el mausoleo del general Baquedano. ¿Mañana quién? El llamado es a no permanecer indiferente”.

“El llamado es a todos los sectores democráticos, a entender que hay límites que no se pueden traspasar”, cerró el timonel de RN.