Briones sobre los roces con Sichel: “Hay algunos que les encanta victimizarse todo el tiempo”

Una de las discusiones que generó tensión en el debate de primarias de Chile Vamos fue entre Ignacio Briones (Evópoli) y Sebastián Sichel (IND.).

En la ocasión, el exministro de Desarrollo Social le preguntó al exministro de Hacienda sobre la creación de nuevas zonas francas, cosa que él propone implementar en La Araucanía.

Briones le contrapreguntó: “Como tú conoces bien la Zona Franca de Iquique, supongo que sabrás cuánto vende la Zona Franca de Iquique. Te lo pregunto, por ejemplo“.

“Te estoy preguntando yo…”, retruncó Sichel. “Ah no tienes las respuesta perfecto”, sentenció Briones, para luego explicar su opinión de lo que se debería hacer en la zona.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el candidato de Evópoli abordó esta discusión, a la cual le bajó el perfil.

“Hay algunos que les encanta victimizarse todo el tiempo. Estamos en un debate, somos grandes. Debatamos con argumentos. Si él me pregunta algo sobre zonas francas me parece obvio preguntarle por su interés y los números que maneja, si no los tiene parece que no le interesa tanto”, dijo.

“Acá hasta cuándo nos victimizamos, somos todos adultos y tenemos nuestras ideas, y está bien que las tengamos con respeto, como se dio ayer, y no tenerle miedo a contrastar ideas y puntos de vista. Yo creo que los debates se tratan de eso”, insistió.

¿Boric o Jadue?

Una de las preguntas cortas de la entrevista fue si prefería a Daniel Jadue o Gabriel Boric.

“Boric, de todas maneras. Y digo Boric de todas maneras, porque Jadue mostró un lado tremendamente agresivo en el debate del otro día, que solo viene a sumar a las cuestiones que me separan profundamente de él”, respondió.