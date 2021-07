Diputado Marcelo Díaz advierte nueva crisis sanitaria en el país si el Gobierno no entrega más recursos a hospitales

Una situación compleja es la que proyecta el diputado del movimiento UNIR, Marcelo Díaz, en el funcionamiento de la salud pública, si el Gobierno no aumenta los recursos en ese sector de cara al presupuesto 2022.

Esta afirmación fue hecha por el parlamentario tras senda reuniones con gremios de trabajadores de los hospitales Carlos van Buren, de Valparaíso, y Claudio Vicuña, de San Antonio, instancia en que dio cuenta que la situación es dramática por los efectos de la pandemia, siendo el principal problema las listas de espera, que de no mediar una mayor inversión estatal para atender a estos pacientes “a futuro el país podría enfrentar otra crisis sanitaria”.

“Tuvimos una muy buena reunión con la dirección del Carlos van Buren, pero también con representantes de trabajadores del mismo recinto, quienes nos dieron a conocer información relativa a la necesidad financiera de esta unidad de salud. Es evidente, y así lo sabemos todos, que el hospital ha sido objeto de una transformación para enfrentar la COVID-19, lo que se tradujo en el aumento de las camas críticas. Bueno, todo eso se requerirá mantener después de la pandemia, porque vamos a tener que enfrentar otros desafíos como la acumulación de listas de espera, que es gigantesca”, aseveró Díaz.

Agregó el diputado del Frente Amplio que “también se planteó en estos encuentros el tema laboral: las condiciones de trabajo de los funcionarios, los largos turnos, el agotamiento, el estrés; la necesidad de traspasar muchos trabajadores con contrato a honorario a planta y a contrata; por lo tanto existe ahí un desafío muy importante”.

Expuso que “hemos acordado a reunirnos de nuevo, con el objetivo de tener una amplia perspectiva de cara al presupuesto 2022, donde esperamos que el Gobierno no recorte los recursos sino que, al contrario, los aumente, de modo que el Hospital Carlos van Buren pueda enfrentar la COVID-19, que estará seguramente vigente por más tiempo; pero también acometer las listas de espera y propender a la mejoría de las condiciones laborales de sus funcionarios”.

San Antonio

Además Marcelo Díaz se reunió con la multigremial del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, ocasión en que sus dirigentes “nos dieron cuenta de una serie de situaciones y de preocupaciones que tienen en cuanto al funcionamiento de ese recinto, que afecta, principalmente, las prestaciones que este servicio debe entregar a la comunidad”.

“También vimos algunas preocupaciones sobre la apertura del funcionamiento del nuevo hospital, en particular, por los cargos directivos que tienen que estar creados y a la capacitación que deben tener los funcionarios para que, ojalá, ese hospital empiece a operar de inmediato, al cien por ciento de sus capacidades”, expresó.

“A partir de estas conversaciones es que he decidido realizar algunas acciones de fiscalización para que el Ministerio de Salud nos informe por estas denuncias, pero también para que nos entreguen una opinión respecto de informes y correcciones que se hicieron a partir de una mesa de trabajo que los parlamentarios y parlamentarias impulsamos hace un año, que había implicado un conjunto de compromisos de resolver estos problemas para, primero, no poner en riesgo a los funcionarios en esta pandemia. Pero al mismo tiempo, que estos funcionarios pudieran trabajar en perfectas condiciones con el fin de poder atender la necesidad de una comuna que, en particular, ha pasado mucho tiempo en pandemia”.