Jackson y declaraciones de Jadue: “Como Gabriel Boric ha crecido muy rápido estas últimas semanas, puede haber un poco de nerviosismo de las campañas”

El diputado Giorgio Jackson (RD) se refirió a la “funa” que vivió este martes en Plaza de Armas y las declaraciones del presidenciable del PC Daniel Jadue, quien dijo que “otros prefieren hacer campaña a través de medios y debates porque no pueden salir a la calle”.

En conversación con el matinal “Contigo en La Mañana” de CHV, el parlamentario señaló que “nosotros tenemos igual que todo el mundo derecho a estar en las calles”.

“Justo se dio esto en un contexto en que a una cuadra está el ex Congreso Nacional y había una convocatoria de una protesta de La Lista del Pueblo que habían hechos por redes sociales y fueron ellos los que se acercaron, no fue algo espontáneo, no fueron personas que fueron pasando y me empezaron a grabar”, explicó.

Sobre las declaraciones de Jadue, precisó que “fueron justo un poquito antes que nos pasara esto, no me imaginaría que fueran dar justo después de este contexto”.

“Mi impresión es que esas declaraciones las dio porque él decidió no aceptar los últimos tres debates que plantearon por la sociedad civil y el debate de radio, que es una posición legítima, pero desvía la atención”, dijo el diputado.

“Mi impresión es tratar de decir algo que no es cierto, y que es comprobablemente no cierto”, agregó .

“Yo creo que, quizás, como Gabriel Boric ha crecido muy rápido estas últimas semanas, puede haber un poco de nerviosismo de las campañas, y eso es -quizás- natural“, añadió.

Jackson finalizó diciendo que un día después de las primarias de este domingo se pondrán detrás del candidato ganador de “Apruebo Dignidad” y “los dos liderazgos pueden colaborar para que esa unidad sea más fácil y natural, y no algo que tengamos que sentirnos un poco forzados”.