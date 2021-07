Jaime Bellolio sobre dichos de Baradit: “Esas expresiones no pueden ser parte de una democracia”

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, reprochó las palabras del convencional Jorge Baradit, quien dijo ayer que “no le parece tan mal” las agresiones a otros convencionales de derecha y debían “tomarle un poquito el gustito”.

“Decir que alguien le parece maravilloso o conveniente de que reciba funas, golpes, violencia, es algo simplemente que no cabe en la democracia e implica un desprecio por la diferencia, implica un desprecio por la dignidad humana”, dijo este miércoles el ministro.

“Lamentablemente este señor ya nos tenía acostumbrados en sus anteriores publicaciones la denigración de las mujeres y, por su puesto, un ataque odioso hacia aquellas personas que piensan distinto“, señaló.

“Por suerte, lo que ha ocurrido que dentro de la Convención, tanto su presidenta como el mismo Colectivo Socialista, han dicho que no es aceptable la violencia hacia los convencionales ni hacia nadie. Ese es el punto”, agregó.

Cabe señalar que el convencional por el distrito 10 ofreció disculpas por sus declaraciones y aseguró que no lo representaban.

Frente a ello, Bellolio dijo “qué bueno que haya pedido disculpas, yo creo que eso habla bien de la idea de que no es posible justificar nunca la violencia como método de expresión violencia, ni menos alegarse ni que le produzca satisfacción a una persona el hecho de que golpeen y violenten a otro. Este tipo de expresiones no pueden ser parte de una Convención, no pueden ser parte de una democracia”.