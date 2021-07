Sebastián Sichel: “Deben ser despedidas las personas que abusan del Estado cuando trabajan en el Estado”

Sebastián Sichel fue el penúltimo presidenciable de Chile Vamos en ser entrevistado por “La Mañana Interactiva” de Agricultura antes de las primarias de este domingo. Mañana será el turno de Joaquín Lavín.

Durante la entrevista, uno de los auditores le preguntó que haría con aquellos empleados públicos que recibieron un bono indebido. ¿Lo deberían devolver?

“No se puede estafar al Estado o abusar del Estado y que no tenga sanción. Esto me pasó en el Banco Estado cuando gente cobró el bono de Clase Media. Me acuerdo cuando el sindicato me dijo que era nefasto, fue por estas peleas”, recordó Sichel.

“Los funcionarios públicos muchas veces están acostumbrados a tener privilegios que no deberían tener. La verdad es que ellos se sacan la cresta en Chile, no quiero generalizar, pero muchas veces los sindicatos o las asociaciones de funcionarios protegen cosas que los mismos funcionarios están de acuerdo, porque protegen a su propio entorno”, cuestionó.

Por ello, frente a aquellos que utilizaron datos falsos para recibir el beneficio dijo que “yo creo que en esos casos no solo deben ser devueltos, sino que deben ser despedidas las personas que abusan del Estado cuando trabajan en el Estado”.

En cuanto a falsos exonerados, señaló que “si hay alguien que está mintiendo en la información para recibir recursos púbicos, debe ser sancionado de la manera dura, porque yo creo que los beneficios sociales se deben ir automatizando más que postulando. Obviamente tienes que ser muy duro para aquel que falsea información, incluso abiertamente en algunos casos, con sanciones penales o pérdida laboral, porque o sino la credibilidad pública se va al carajo”.

Relacionándolo con la labor del Estado, el exministro de Desarrollo Social dijo que “mi primera medida, además, es que los servicios públicos van a atender hasta las 6 de la tarde, aunque haya que aumentar dotación, tampoco podemos tener un Estado del siglo XIX que atiende hasta las 2 de la tarde, cuando hace mucho tiempo los servicios privados atienden hasta las 6 de la tarde, y eso hace que pierdas capacidad de atención y generes filas permanentemente”.

“Un ministro de Educación que haya sido profesor”

“Parte del problema que tenemos los gobiernos de centroderecha, en general, es que parecemos un curso de colegio, porque no entendemos al país porque la gente que está en los ministros no pertenece al país, no conoce la diversidad ni conoce la identidad del país”, criticó Sichel.

En ese sentido, dijo que en su gabinete quiere tener personas diferencias experiencias de vida. “Quiero tener un ministro de Educación que haya sido profesor y que haya estado dentro de la sala de clases para que pueda corregir lo que pasa en el aula; quiero tener un ministro de Transporte que alguna vez haya usado el transporte interurbano, transporte regional”, puso como ejemplo.

“Creo que es parte importante de la gran reforma que yo quiero hacer en este mundo de centro y centroderecha es que el gobierno pueda entender el país que gobierna, no solo tener buenas ideas, no solo administrar bien, sino que interpretar mejor el país porque lo conoce y lo vivió o porque se obliga a conocerlo y vivirlo estando afuera de los gabinetes o La Moneda”.