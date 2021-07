Joaquín Lavín: “Los que han militarizado La Araucanía son los grupos terroristas, no la policía”

El presidenciable de la UDI, Joaquín Lavín, fue el último entrevistado “La Mañana Interactiva” de Agricultura antes de las primarias de Chile Vamos de este domingo. Esta semana también participaron Mario Desbordes, Ignacio Briones y Sebastián Sichel.

Con respecto a La Araucanía, uno de los temas prioritarios para él, el exalcalde de Las Condes aseguró que no le “temblará la mano” con los actos de violencia.

“Basta ver las fotografías cuando custodiaban el féretro de Pablo Marchat, lo que pasó también con las ráfagas de disparos durante el funeral… cuando hablan de desmilitarizar La Araucanía, la verdad es que quienes militarizaron La Araucanía son los grupos terroristas, y basta ver esa foto darse cuenta que ahí hay fusiles M-16, armamento pesado”, dijo.

“Lo que tiene que hacer la democracia es restaurar el Estado de Derecho en La Araucanía, por eso se tiene que tomar las medidas que ese Estado de Derecho entrega”, propuso el candidato.

“Yo no soy una persona que ande diciendo todo el día diciendo ‘aquí hay que poner Estado de Sitio"”, pero “en ciertas zonas de la región, y probablemente también en ciertas zonas de la provincia de Arauco, lo que corresponde es el Estado de Sitio, porque los que han militarizado La Araucanía son los grupos terroristas, no la es la policía. Al revés, la policía hoy día le falta equipamiento, no solo de autos, de drones, sino que también equipamiento militar propiamente tal”, dijo Lavín.

En ese sentido, el exalcalde afirmó que “no me va a temblar la mano, porque a un Presidente de la República no le puede temblar mano nunca para defender la democracia y para defender el Estado de Derecho, y hoy día hay zonas grande La Araucanía en que no rige el Estado de Derecho”

“Eso no quita que aquí tiene que haber una negociación política”. “Este no es solo un tema de terrorismo y de policías, lo es en este minuto y hay que restablecer el Estado de Derecho y hay que poner fin a la impunidad, pero hay todo un tema político pendiente que no se puede dejar de lado. Pero no me va a temblar la mano, dejémoslo claro“, dijo.

Rol del Estado

“Disminuir o no el Estado es una discusión que normalmente se da, pero no es lo trascendente. Hay que diminuir ciertas cosas del Estado, hay que fortalecer probablemente otras. Yo mencionaba recién los municipios y los gobierno regionales”, dio su postura Lavín sobre cómo debería funcionar el Estado.

“Lo que hay que eliminar la grasa. Los Estados modernos, Chile tiene una falencia grande en eso, son Estado que recaudan la plata de impuestos y la transfieren rápidamente a los ciudadanos. Incluso a través de transferencias monetarias”, como sucedió en la pandemia, dio como ejemplo.

“Necesitamos un Estado… la palabra no es grande. Es fuerte, pero en el sentido de ágil, de con músculos, de que llegue”, sentenció.

Revisa la entrevista completa a continuación: