Lavín al cerrar su campaña: “No es lo mismo perder con Lagos o Bachelet, que entregarle Chile a Jadue”

Durante el cierre de su campaña de cara a las elecciones primarias de este domingo, el candidato de la UDI, Joaquín Lavín, llamó a la participación ciudadana en este proceso, y resaltó los supuestos “riesgos” que implicarían una victoria de Daniel Jadue (PC).

“Vayamos a votar todos el domingo, acá no hay excusa. Sé que los niños están en vacaciones de invierno, sé que mañana es feriado, que es fin de semana largo, no importa, tenemos una obligación con Chile, con el país que les queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos”, comentó Lavín durante su discurso.

En la misma línea, el ex alcalde de Las Condes sentenció: “O vamos a votar el domingo, o no nos quejemos después”.

Posteriormente, durante el cierre de su campaña, expresó que “es mucho lo que está en juego, Chile está en juego. La posibilidad de que podamos hacer cambios sociales profundos, y que, simultáneamente, nuestro país vuelva a ser una tierra de oportunidades para las familias chilenas, eso es lo que está en juego”.

“Hace 20 años, perdí estrechamente una elección presidencial con Ricardo Lagos, pero quiero decirles una cosa, no es lo mismo perder con Ricardo Lagos o con Michelle Bachelet, que entregarle Chile a Daniel Jadue”, agregó.

Ahondando en el candidato del PC, aseguró que “él ha dicho que legalizaría no solo la marihuana, sino la cocaína y la pasta base. Nosotros no queremos ese Chile, que indultaría a los asesinos de Jaime Guzmán, por ningún motivo”.

En su discurso de cierre de campaña, Lavín continuó refiriéndose a Jadue, acusando que el alcalde de Recoleta dijo “que si las Pymes no pueden pagar determinados sueldos, que mueran nomás. Nosotros le decimos a las Pymes que las queremos y necesitamos“.

“Que indultaría a los presos del estallido social, no, ellos cometieron delitos, necesitamos mano firme contra el vandalismo y la delincuencia. Que si alguien se toma una propiedad, no la va a desalojar, nosotros no queremos la ley de la selva en Chile. Que va a permitir el aborto libre, no, nosotros respetamos la vida”, añadió.

Finalizando su discurso, el ex alcalde reiteró que Jadue dijo “que desmilitarizaremos La Araucanía, por favor, si son los terroristas los que la han militarizado, con fusiles M-16 y armamento pesado”.

“No queremos ese Chile que Daniel Jadue ha descrito en estos días, por eso tenemos que ir a votar”, cerró el candidato de la UDI.