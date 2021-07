Narváez y los llamados del PC a bases socialistas: “Todo parece ser una publicidad engañosa. No me voy a dejar provocar”

La candidata del Partido Socialista Paula Narváez abordó las próximas elecciones primarias de este domingo donde se enfrentan los pactos Apruebo Dignidad y Chile Vamos, dando a conocer su opinión sobre los llamados del PC a las bases socialistas para votar por Daniel Jadue.

Recordemos que los militantes de los partidos que no correspondan a el PC o Convergencia Social, por un lado, y RN, UDI o Evópoli, por otro, no pueden ejercer su derecho a voto en estas primarias. Sí pueden participar los militantes y todos los independientes, que no estén inscritos en un partido político.

“Todo eso es muy extraño. Primero llamar a votar a un sector que ellos vetaron, segundo que los personajes que hacen ese llamado sean personajes de los 30 años, de los que tanto reniegan. Todo parece ser una publicidad engañosa. No me voy a dejar provocar“, dijo la candidata socialista en entrevista con La Tercera.

Sobre que el sector de centroizquierda no tenga primarias, asumió que “tiene un impacto que no es bueno, se pierde visibilidad y una tremenda oportunidad de dar a conocer tus ideas”, sin embargo, “queremos competir en nuestras propias primarias ciudadanas. Es una consistencia política, porque fue la ex Concertación la que diseñó su existencia para promover la participación de la ciudadanía y debatir ideas”.

Respecto al resultado de este domingo, dijo que “cualquiera sea el resultado del domingo vamos a enfrentar lo que tenemos que enfrentar como sector político. Somos un sector comprometido con las transformaciones que se necesitan, con el pluralismo, la gobernabilidad y la responsabilidad de llevar adelante un programa de gobierno”.

“Cualquiera sea el ganador de las primarias de la centroderecha será un continuador de este gobierno, como quien gane en la primaria de la izquierda más radical que es la que representa el PC y el Frente Amplio, tenemos que concentrarnos en lo que somos y nuestro proyecto. Independiente de quien resulte electo el trabajo que tenemos el día lunes es exactamente el mismo: tener el espacio para dar a conocer nuestras ideas”, agregó.

“Con quien sea hay que ponerse de acuerdo por el bien superior del país y si somos parte de la oposición entendiendo lo dramático que sería para Chile que volviera a ganar la derecha”, apuntó la ex ministra de Michelle Bachelet.