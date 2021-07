Desbordes tras votar: “Espero que hoy Chile Vamos salga fortalecido”

El candidato presidencial de RN y el PRI, Mario Desbordes, acudió a sufragar este domingo en las elecciones primarias presidenciales 2021, que se llevan a cabo en el país.

El exministro sufragó en el Liceo Rigoberto Fontt, de la comuna de Colina, y tras emitir su voto señaló que tiene “tranquilidad absoluta de que, junto a miles de personas y voluntarios en todo Chile, hicimos una pega linda en esta primaria, mucha mística mucho corazón, mucho ñeque”.

“Lo otro espero que participe harta gente, no me atrevo a dar una cifra, así que no voy a hablar de cifras, espero además que hoy Chile Vamos salga fortalecido, espero ganar esta primaria y contar con el apoyo de los candidatos con los que compito”, añadió.

“Lo importante hoy es que la centroderecha, Chile Vamos salga fortalecido de cara a la elección de noviembre”, enfatizó.

Además, hizo un llamado a la gente a votar, expresando que “la elección está abierta en noviembre, así como la primaria de hoy está completamente abierta, la gente que está de acuerdo conmigo con esta derecha social, lo invito a votar hoy día, por favor acérquense a votar”.

