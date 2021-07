Hermano de Gabriel Boric compartió sentida carta a horas del conteo: “Para mí la victoria ya está”

Durante la jornada de las elecciones primarias presidenciales, el hermano del candidato del Frente Amplio, Simón Boric, compartió una emotiva carta en dedicatoria al precandidato del pacto Apruebo Dignidad.

“Siempre nos dijeron que no, que no lo lograría, que no era su tiempo. Primero fue la Fech, luego el binominal, después tocó reelegirse, hace unos días juntar las firmas y hoy Aprobar con Dignidad”, partió señalando Simón Boric Font, quien lo apoyó fuertemente durante el desarrollo de su campaña.

Junto a esto añadió: “han sido días intensos, algunos durísimos y otros de felicidad incontenible. Una angustia viene a saludar cada tanto, pero trato de ignorarla”.

“Este domingo, más allá del resultado de esta aventura, se consagra una madurez colectiva y convocante, un proyecto hermoso impulsado por la empatía y lucidez de muchas y muchos de todas las regiones”, sumó.

Por último expresó: “Para mí la victoria ya está, demostrada en una campaña limpia, seria, con vocación de mayorías y que ya ha instalado los valores e ideas que, con o sin él, llegarán hasta noviembre”.

“Por mi parte, solo puedo decir que en estos 33 años la admiración y orgullo solo crece y entrega esperanzas. Te admiro y quiero, Gabriel“, cerró.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: