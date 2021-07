Sichel tras votar: La política debe ser “menos corbata y más bototos”

El candidato presidencial independiente, Sebastián Sichel, acudió a sufragar este domingo en las primarias presidenciales que se realizan en el país, luego de lo cual señaló que la política requiere más trabajo en terreno.

El exministro llegó a votar al Colegio Compañía de María Apoquindo, de la comuna de Las Condes, tras lo cual expresó su llamado a la participación de los votantes.

“La democracia es para todos, la ganamos, nos costó, así que un llamado gigante a votar, los balances vienen en la noche (…) somos los chilenos los que decidimos en estas elecciones quien queremos que gobierne”, resaltó el candidato.

Además sostuvo que “si gano, bienvenido, ojalá ganemos, es parte de los datos de lo que dicen hoy día, pero si no seguiremos ayudando desde donde se pueda”.

“Cuando partimos como independientes, nos decían no, no tiene estructura de partido, después que es poca gente, y hoy día todos los datos indican que podemos ganar, pero ojalá de la forma que yo me imagino la política del futuro: transversalidad, sin polarización, esta campaña ha sido así, hay mucho independiente, eso le falta a la política”, destacó.

También explicó que la política debe ser “menos corbata y más bototos, yo estoy convencido que la política requiere volver a la calle, yo requiero construir un gobierno diverso (…) se aprende mucho más en el terreno, en el trabajo”, enfatizó Sichel.

Agencia Uno.