Pamela Jiles descarta candidatura presidencial: “No me interesa ese desarrollo político”

La diputada Pamela Jiles (PH) descartó este lunes ser candidata presidencial y afirmó que rechazó el ofrecimiento desde su partido.

“Yo nunca me sentí candidata presidencial, yo no puedo evitar aparecer en las encuestas en ese puesto, pero nunca ha sido lo presidencial algo que me atraiga ni que me parezca interesante”, dijo la parlamentaria un día después de las elecciones primarias de Apruebo Dignidad y Chile Vamos.

“Yo nunca acepté una propuesta que hizo mi partido hace más de un año, en el sentido de que yo fuera su candidata, y no lo voy hacer. No me interesa ese desarrollo político, me parece que hay otras personas que lo pueden hacer mucho mejor”, agregó.

“Yo espero, si la gente así lo quiere, seguir siendo parlamentaria en el próximo periodo“, concluyó Jiles.