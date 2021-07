Paula Narváez sobre Sebastián Sichel: “La derecha no puede gobernar el país con el clon de Piñera”

Tras las primarias presidenciales de este domingo, la candidata del Partido Socialista, Paula Narvaéz, dijo que el “cuadro no está completo”.

“El cuadro está incompleto, porque falta un sector político fundamental en la historia política de Chile, y es el que yo represento y que es el socialismo democrático y el progresismo”, dijo este lunes.

En ese sentido, Narváez dijo que “el tiempo se acabó” y que hay que definir una candidatura única del pacto de Unidad Constituyente y el progresismo, a través de un mecanismo democrático.

Consultada por el triunfo de Gabriel Boric por Apruebo Dignidad, dijo que “aquí siempre va haber posibilidad de conversar, pero nos encontraremos más adelante, en el marco de la segunda vuelta con todas las fuerzas transformadoras que quieren cambiar las cosas en el país”.

“Pero además porque tenemos una gran tarea y la gran tarea es que la derecha no puede volver a gobernar el país. Ese es el objetivo. Y la derecha no puede gobernar el país, perdónenme el concepto, con el clon de Piñera que ayer ganó las elecciones de Chile Vamos. No es posible y no lo podemos permitir”, afirmó la candidata socialista.

Además, aseguró que su programa “son las mejores bases programáticas que existen en la oposición en este momento, y eso hay que decirlo con toda honestidad y claridad. Es aquí donde está el proyecto del socialismo democrático genuino”.

“Nosotros por supuesto que vemos con gusto que otros quieran tomar nuestras banderas, también nos llama la atención que en los últimos días todos quieren ser socialistas, bueno, aquí está el socialismo. Este es el socialismo de origen, este el socialismo verdadero“, concluyó.