Tomás Fuentes (RN): “Sichel representa lo que los partidos políticos tradicionales no han logrado representar”

El diputado Tomás Fuentes fue uno de los militantes de RN que integró el comando de Sebastián Sichel. Tras el triunfo, el parlamentario cree que valió la pena “se a veces ‘contreras"”.

Eso incluye “decirle a los partidos políticos tradicionales que hoy día la cosa es distinta, que la pandemia cambió muchas cosas, pero también cambió el escenario político”, dijo en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

De acuerdo Fuentes, el independiente “ganó en todas las comunas de la Región Metropolitana, en todas las regiones, ganó en los más viejos, ganó en los mas jóvenes, Para Chile Vamos, para los partidos, de una forma propositiva y constructiva es una enseñanza para replantearnos nuestra comunicación, nuestra cercanía, nuestra forma de tomar decisiones. Por eso creo que el triunfo de Sebastián Sichel es importante“.

“Sichel hoy día representa lo que los partidos políticos chilenos tradicionales no han logrado representar, que es que alguien como tú, un ciudadano normal, esté al fin en primera línea”, agregó.

En esa misma línea, destacó que “de cuatro candidato de Chile Vamos había un independiente, y ese independiente se lleva casi la mitad del electorado, 49 y fracción”. “Más que Sichel sea el ganador, es una tremenda oportunidad para la UDI, RN y Evopoli de entender que hoy existe un mundo movilizado, independiente, gente que quiere participar”.

Una de las conclusiones de ayer, y considerando la unidad de los partidos políticos, el parlamentario expresó que “me quedo con que tenemos que entender que todos somos soldaditos, porque ya no existen los coroneles, ya no existen los generales, hoy día ese distanciamiento con la gente es lo que tiene a muchos un poco aburridos o bastante chatos a otros, y por eso esta nueva forma de la política distinta, de la campaña cercana en terreno”.

“Ayer varios de mi sector estaban como ‘chuta, ganamos’. No Sichel, mi sector. Yo soy de un partido político RN. Y muchos decían ‘ya, pero ojo, que Apruebo Dignidad no saque el doble o el triple de nosotros, porque de nada sirve ganar si los de al frente nos van a masacrar’. ¿Y cuántos votos más que nosotros sacaron? Está bien, era una cantidad importante, pero tampoco tanto más. En definitiva, si nosotros sacamos un millón y fracción, ellos sacaron un millón 800 mil quizás, pero no estamos tan lejos”, dijo.

“Si Sebastián Sichel creció todo lo que creció en pocos meses, obviamente que de aquí a noviembre tenemos una tremenda oportunidad”, señaló.

Kast y Jadue

“Kast decía ayer que él iba a primera vuelta sí o sí, y que Sichel es el candidato de Piñera. Cómo no va a ser un mal comienzo que Kast empieza a endosar, a etiquetas, que tú eres candidato de Piñera o candidato de tal. Kast sacó en primera vuelta 500 mil votos y fracción, Sichel solo en la primaria sacó casi 680 mil votos. Entonces, insisto, nuestro sector, la centro y la centroderecha, tenemos que ser de una vez por todas ser humildes, bajar la cabeza un rato, reflexionar, pensar, mirarnos a los ojos y decir qué proyecto hoy día representa más a Chile. Y eso no es con críticas para allá y para acá, que yo estoy más a la derecha o izquierda o hablando sobre los 30 años atrás”, criticó al presidente del Partido Republicano.

Por el otro lado, dijo que le sorprendió la derrota de Daniel Jadue (PC). “Creo que lo de Jadue es justamente una lección de cómo no hay que hacer las cosas, de que no puedo salir a disparar (…) y después se retracta”, recordando las declaraciones sobre las pymes y la paste base.

“No puede ser que Daniel Jadue increpe a una periodista porque le hizo una pregunta, porque el maltrato también viene quizá de la expresión verbal de cómo lo políticos le respondemos a la gente o periodistas. Creo que Jadue hizo todo lo que no había que hacer para perder el tremendo capital que tenía, de esa ilusión de alcalde -igual que Joaquín- que tenía una tremenda evaluación en virtud de una tremenda gestión en su comuna”, cerró.

