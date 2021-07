Bancada de Chile Vamos cuestionan acusación constitucional contra ministro Figueroa

Los parlamentarios de Chile Vamos manifestaron su rechazo a la nueva acusación constitucional impulsada por el Partido Comunista y el Frente Amplio (la décima de esta administración), ahora contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, por su gestión al mando de la cartera en medio de la crisis por el Covid-19.

En este sentido, la diputada de la UDI, María José Hoffmann dijo que: “La verdad es que estamos absolutamente impactados con esta acusación constitucional. Nunca habíamos visto a un ministro ser acusado por hacer la pega, por preocuparse de los niños, y por poner a las familias y al derecho a la educación primero. (…) La izquierda no quiere defender los derechos de los niños de ir a clases. Me parece que han perdido absolutamente el rumbo y esta es, por lejos, la acusación constitucional más ridícula e injustificada que hemos visto en los últimos meses”.

Por su parte, el diputado e integrante de la Comisión de Educación Luis Pardo (RN) agregó que: “El Ministro ha cumplido con su deber constitucional de respaldar el derecho a la educación, y lo ha hecho con un programa de vuelta a clases totalmente voluntario. Los mismos que hoy día acusan al Ministro presentaron un proyecto de ley para prohibir la vuelta a clases. Los mismos que hoy dicen que el Ministro abandonó la educación pública, son los que bloquearon durante esta legislatura la Sala Cuna Universal, el incremento sustantivo de la subvención a los jardines infantiles y estuvieron durante cuatro meses bloqueando el proyecto que permitía seguir pagando las subvenciones en pandemia con los promedios de asistencia de años normales”.

En la misma línea, el diputado y jefe de Bancada RN Leopoldo Pérez dijo que: “Quiero decirle a los papás, y a las mamás que les pregunten a ellos, más que lo que podamos decir nosotros como conglomerado político; más de lo que puedan decir el PC, el Frente Amplio y sus socios. Pregúntenle a los padres y a las madres sobre la necesidad de que sus hijos vuelvan al colegio, que se abran los jardines infantiles, las salas cunas. El país está volviendo a la normalidad. Todos aplauden pero nadie escucha a los padres y las madres de Chile.

Su par, jefe de bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma agregó: “Resulta lamentable que después de la elección del domingo pasado, la centroizquierda y la lista de Gabriel Boric sigan bailando al ritmo del PC, y que el PS y la DC no se den cuenta que tienen la posibilidad de alejarse del camino de la extrema izquierda y empezar a hablarle al país. Hago un llamado a la oposición a dejar de seguir al pie de la letra el mandato del PC, y a empezar a hacer propuestas para mejorar la educación y no seguir atacando al ministro, que lo único que busca es que los padres puedan elegir si sus hijos vuelven o no a clases presenciales”.