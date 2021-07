Diputados presentan acusación constitucional contra ministro Figueroa: “No puede ser que en el Congreso tengamos las condiciones para sesionar y las escuelas no”

Un grupo de diputados de oposición presentó este martes una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, debido a su gestión durante la pandemia de Covid-19.

De acuerdo a la diputada Camila Rojas (Comunes), el documento cuenta de tres capítulos que hacen referencia al financiamiento del sistema educativo, la vulneración de los trabajadores de la educación y por la amenaza de la integridad física y psíquica de los estudiantes.

“El ministro Raúl Figueroa no ha respetado ni la Constitución ni las leyes. El Ministerio de Educación no inyectó ni un peso más en educación durante todo este tiempo en pandemia. Chile es uno de los pocos países de la OCDE que no puso recursos, pero lo más grave (…) es que muchos establecimiento educacionales, especialmente los municipales, recibieron menos recursos que en años no pandémico”, señaló la diputada.

Además, dijo que “podemos ver realidades a nivel nacional en donde no están las condiciones para el retorno, incluso si no estuviéramos en pandemia. La situación de las escuelas en Chile es tan precaria y el abandono es tan evidente, que si no estuviéramos en pandemia hay quienes no pueden volver”.

“El ministro de Educación no ha asegurado el derecho a la educación en ninguna de sus modalidades”, afirmó, ya sea de forma presencial o virtual.

La acusación también indica el “agobio, el estrés que se ha generado con una autoridad muy nociva que constantemente ha estado maltratando a los trabajadores de la educación y que son quienes han cargado en sus hombros a hacerse cargo del sistema educativo y con lo que tienen, incluso con menos de lo que tenían antes de la pandemia, han tenido que responder en las comunidades escolares”.

Camila Vallejo: “No puede ser que en el Congreso tengamos las condiciones para sesionar y las escuelas no”

“El Ministerio de Educación no solo no ha puesto más recursos, no ha adecuado las leyes y además ha permitido la disminución de los recursos para dar continuidad y resguardo al derecho a la educación, tanto en el modo virtual como presencial”, dijo en la diputada Camila Vallejo (PC) durante la presentación.

“No puede ser que en este Congreso tengamos hoy día habilitada las condiciones para sesionar presencialmente y telemáticamente y las escuelas no lo tengan”, señaló.

“Y los recursos están, pero no se han destinado para dar continuidad a este derecho”, agregó.

Los firmantes de la acusación constitucional contra el ministro Figueroa son: Mario Vengas (DC), Juan Santana (PS), Marcelo Schihlling (PS), Camila vallejo (PC), Cristina Girardi (PPD), Rodrigo González (PPD), Esteban Velázquez(FREVS), Pamela Jiles (PH), Tomás Hirsh (AH), Gonzalo Winter (CS), Marcela Hernando (PR) y Camila Rojas (Comunes)