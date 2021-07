“¡Esa es una falta de respeto gigantesca!”: Ministro Paris alza la voz frente a dichos de Crispi sobre doctor Rafael Araos

El ministro de Salud, Enrique Paris, respondió con dureza al diputado Miguel Crispi, quien fue el encargado de interpelarlo en la Cámara Baja por su manejo de la pandemia.

Todo comenzó cuando el parlamentario puso en duda la labor que ha ejercido el doctor Rafael Araos, asesor de la subsecretaría de Salud Pública, con respecto a las decisiones que ha tomado el Gobierno por la crisis sanitaria.

“Yo lo he dicho, no tengo ningún problema con el señor Araos, lo que encuentro incongruente es que usted lo cite casi como un asesor experto externo, él es un funcionario del Ministerio de Salud, ¿usted cree que el señor Araos lo contradecería en público? ¿Usted cree que él diría en público que él no está de acuerdo con alguna política que haya tomado el ministro? No, no lo haría y lo que necesitamos es que haya una discusión pública transparente”, cuestionó el diputado Crispi.

Frente a esto, el titular de Salud expuso su molestia y entregó una contundente respuesta. “‘¡Qué falta de respeto para el doctor Araos! Porque un científico, un médico, le tiene que decir a su ministro de Salud si está equivocado, ¿usted cree que él me va a ocultar información? ¿O por quedar de buena manera conmigo me va a decir que sí o que no cuando él quiera? ¡Eso es una falta de respeto gigantesca!”.

“Usted no conoce al doctor Araos para que llegue a decir acá que él me va a responder lo que yo quiera, no es así, eso no se lo voy a permitir diputado”, declaró Paris, siendo aplaudido por los parlamentarios presentes.