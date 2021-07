Felipe Kast renuncia a comisión de DD.HH. presidida por Alejandro Navarro: “Realmente es una vergüenza”

El senador Felipe Kast (Evópoli) renunció este lunes a la comisión de Derechos Humanos del Senado por ser presidida por Alejandro Navarro (País Progresista).

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura justificó su decisión explicando que “vengo trabajando hace mucho tiempo para solicitar que terminemos con el escándalo que significa que el único senador que promueve y defiende la dictadura más sanguinaria del continente, como es el senador Navarro, presida la comisión de Derechos Humanos”.

“No solo es una vergüenza, es una ofensa para miles de víctimas de estos dictadores. Y que el Senado de Chile tenga como presidente de su única comisión de Derechos Humanos al senador Navarro realmente es una vergüenza“, agregó.

De acuerdo al parlamentario, el acuerdo es que Chile Vamos presidiera la comisión durante este periodo, pero “nuevamente la izquierda, el Frente Amplio, defendió al senador Navarro. Por lo tanto, mi decisión del día de ayer es que yo no puedo seguir avalando un escándalo de esta naturaleza. Una persona que además utiliza la comisión a su antojo, no tiene ningún espíritu republicano y, además, esto significa que técnicamente la comisión no puede seguir sesionando”

Kast, además, señaló que “al renunciar un senador la comisión tiene que dejar de funcionar y espero que este viernes, en el comité que es como el directorio del Senado, voy a plantear la necesidad de cambiar al senador Navarro”.

Navarro respondió que “hoy después de 80 días sin participar en la Comisión de DD.HH. el senador Felipe Kast renunció para paralizar funcionamiento con resquicio reglamentario”.

“Justo cuando votamos LEY para Prohibir ESCOPETAS DE BALINES y Prohibir DESNUDAMIENTOS por Carabineros. Los aprobamos igual !!”, escribió en su cuenta de Twitter.

La respuesta de Kast fue: “El día en que asumió le dije que yo no voy a participar, ni voy a ser cómplice de una comisión de Derechos Humanos por alguien que promueve las dictaduras y las violaciones sistemáticas de DD.HH. de esas dictaduras”.

Revisa la entrevista completa a continuación: