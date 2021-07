Gobierno aseguró estar “sorprendido” por “tono” de cuenta pública de Yasna Provoste

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, criticó el discurso de la Cuenta Pública del Senado, a cargo de la senadora Yasna Provoste (DC), señalando que “nos encontramos lamentablemente con un discurso de candidatura presidencial”.

En ese sentido, dijo que “uno queda un poco sorprendido, sorprendido por la diferencia de tonos. Es muy probable que la senadora Provoste que nos dijo a todos los chilenos que el día de mañana va a hacer un anuncio electoral, lo haya adelantado al día de hoy, es bastante evidente que eso ocurrió de esa manera”.

“Con algunos datos además que son profundamente equivocados, que bastaba por ejemplo entrar a la página web Yo me vacuno, porque no calzan esos datos de decir que hay 24 millones de dosis aplicadas y 11 millones de personas vacunadas, no da”, agregó.

Asimismo añadió que “entonces bastaba simplemente con querer ser riguroso en el análisis que se hacía por ejemplo en algo que es tan importante y es tan transversal como la vacunación. La realidad es otra, la realidad es que hay más de 13 millones de personas que están vacunadas y el querer ningunea el proceso de vacunación dando cifras erróneas significa también un desprecio hacia la labor que han hecho millones de personas”.

“Luego dijo que éste era un Gobierno que si se tenía que resumir en algo era ahorro y focalización y desconfianza de las personas, pero los datos dicen exactamente lo contrario. Lo dijo muy bien el presidente (Diego) Paulsen este Gobierno ha transferido más de 36 mil millones de dólares hacia las personas producto de la pandemia”, sostuvo Bellolio.

El portavoz de La Moneda afirmó que “lamentablemente aquí nuevamente se desprecia el trabajo que se ha hecho y que hoy día llega a 15 millones de chilenos. Se dice que es una hiper focalización, pero ya sabemos que hoy día el IFE es universal, que más de 800 mil pymes están recibiendo esas ayudas y que le hemos dicho a los chilenos y así vamos a seguir haciéndolo los vamos a acompañar por todo lo que dure la pandemia y la recuperación”.