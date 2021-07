Ingresan proyecto de ley para obligar a candidatos a declarar sus avales

El presidente de la Comisión de DDHH del Senado, Alejandro Navarro, en conjunto con otros parlamentarios, ingresaron un proyecto de Ley para obligar a los candidatos a declarar sus avales, buscando una mayor transparencia dentro de estos procesos.

“Carlos Bianchi, presidente de la Comisión de Gobierno; Jaime Quintana, presidente de la Comisión de Educación; Pedro Araya, presidente de la Comisión de Constitución; y Yasna Provoste, presidenta del Senado, se han sumado a este proyecto de Ley, Boletín 14.484-06, que busca más transparencia frente a los aportes que se reciben en las elecciones”, explicó Navarro.

De acuerdo al senador progresista, “el financiamiento para las campañas puede ser público: aporte que realiza el Estado a través del anticipo fiscal a las candidaturas independientes y partidos políticos; o privado: créditos con mandato a instituciones financieras, aportes propios del candidato, de partidos políticos o de personas naturales”.

“En las elecciones para constituyentes, el total de aportes desde todas las fuentes ascendió a $12.375.673.692, mientras que las transferencias dirigidas únicamente a candidatos, sumaron $8.647.638.184. Resalta aquí un grupo de 51 directores de Administradoras Generales de Fondos (AGF) y AFP, que aportan $256.626.606 a campañas coincidentemente de partidos como Republicano, UDI, RN y Evópoli”, sostuvo.

“Lo más peligroso aquí, son los créditos con mandato: préstamos entregados por los bancos a los candidatos y que se pagan con el dinero que el Servicio Electoral entrega por cada voto recibido. Pero el Servel no fiscaliza quienes son los avales de los préstamos solicitados, y los bancos, bajo el secreto bancario, no pueden informar nada respecto a sus nombres, ni de los candidatos y partidos que hicieron uso de dichos créditos. Por tanto, cualquier tercero puede respaldar los créditos y mantenerse en un completo anonimato, convirtiéndose en un pilar fundamental dentro de una campaña, ya que si el candidato o partido no obtiene votos suficientes para asumir el pago de lo adeudado, este tercero anónimo puede asumir la deuda y transformarse en el mayor aportante”, explicó.

“Es decir, un aval que no le cobra la deuda a su candidato puede terminar siendo su principal financista, sin que se conozca su identidad y burlando los límites a las donaciones, lo que nos rememora los bullados casos de SQM y Penta, que mezclaban la política con el poder y el dinero”, indicó.

“Por ello hemos ingresado este Proyecto junto a los senadores Provoste, Quintana, Bianchi y Araya, pues la ciudadanía exige más transparencia en todos los niveles, lo que incluye por cierto las elecciones, donde no podemos tener a candidatos ni candidatas que debido a que alguien les prestó dinero, luego tengan que pagar con favores políticos. Eso no puede ocurrir más en Chile y está Ley lo prohibirá”, sentenció Alejandro Navarro.

Agencia Uno