Marcela Cubillos responde a Elisa Loncon: “A nuestro juicio se pavimenta un camino de tiranía”

La convencional Marcela Cubillos tomó la palabra este jueves en la Convención Constitucional para responderle a la presidenta de la instancia, Elisa Loncon, sobre sus declaraciones con respecto al sector de Chile Vamos.

“Ellos están muy incómodos y dentro de su incomodidad les parece muy mal las manifestaciones de diversidad que nosotros hacemos, como por ejemplo hablar en el idioma. Tal vez les moleste como llegamos, porque ellos siempre han estado en una situación de privilegio“, dijo Loncon durante la noche del miércoles en el programa “Mentiras Verdaderas” de La Red.

“Nunca se sintieron en una posición como la que hoy están, en una posición minoritaria. Cuando para el sector del privilegio emerge esta demandan de derechos, ellos no comprenden porque ellos siempre decidieron frente a los demás, entonces ahora están en una posición distinta y eso es una incomodidad y desde esa incomodidad se ha generado un diálogo marcado por cuestiones raciales, rechazos”, agregó.

La respuesta de Cubillos

“En este hemiciclo usted habló de amor y en la noche usted sembró división, y a nuestro juicio se pavimenta un camino de tiranía que también tenemos que hacer descargos“, señaló la exministra de Educación durante su intervención.

“Al hablar de un sector como el sector del privilegio, usted no solo descalificó a un grupo de convencionales, sino que a más de 1 millón de chilenos que nos eligió para estar acá”, dijo.

A ellos, agregó: “Más grave aún, usted no hace política, sino que divide a los chilenos en buenos y malos entre aquellos que sí tienen derecho a estar aquí y aquellos que, a su juicio, no, aún que hayan llegado incluso con más votos”.

“Usted define qué opiniones o sectores políticos es moralmente aceptable y cuáles posiciones no son moralmente tolerables”, agregó.

En esa lógica, dijo Cubillos, se lleva “a la violencia y pavimenta tiranía, porque si ese otro yo decido que no tiene derecho a pensar como piensa o estar acá, o su opinión no es legítima, entonces me da derecho a cancelarlo y silenciarlo de la manera que sea”.