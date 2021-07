Marco Enríquez-Ominami por elecciones presidenciales: “El Partido Progresista y yo queremos estar en el próximo proceso”

Marco Enríquez-Ominami evidenció este jueves su entusiasmo por participar en las próximas elecciones presidenciales, que se desarrollarán el domingo 21 de noviembre.

En conversación con 24 Horas, el líder del Partido Progresista (PRO), afirmó que “quiero participar de la democracia, quiero participar junto a los progresistas y a los independientes de un nuevo Chile que humildemente fuimos los que rompimos los candados que no permitían un proceso constituyente, entre otros”.

“Pero desde la campaña del 2009 no hemos parado de pelear por este momento y nos dijeron populistas o demagogos (…) Quiero un cambio y quiero recuperar un derecho de elegir y ser elegido. Son casi 8 años en los que he pedido defenderme y no he podido, pero ya tengo una condena, que es una violación a un principio político”, agregó.

En este sentido, enfatizó que “el Partido Progresista me lo ha pedido dos veces por unanimidad y quiero tener el derecho a decidirlo, a tener la opción de poder decidirlo. No me restaré de un proceso tan importante como este, pero no es mi prioridad ser candidato. Hoy no puedo, si voy y me inscribo no puedo porque el sistema está haciendo una trampa, está ocupando con argumentos que me parecen incorrectos, dilaciones y trucos para sacar una opción política del mapa. El Partido Progresista y yo queremos estar en el próximo proceso, y lo estaremos la noche del 23 de agosto a como de lugar”.

“He pedido que el Tribunal Constitucional que atienda nuestro argumento de justicia, es justo lo que estamos pidiendo. Yo quiero tener derecho a elegir y derecho a ser elegido, y en su minuto, por su puesto que no nos restaremos de un proceso, pero antes de eso, las y los progresistas queremos la unidad, y eso es lo que no vemos. Vimos un comportamiento decepcionante de mi pacto en la noche que se inscribieron las primarias, decepcionante de Boric y Jadue excluyendo gente, y en esa decepción tenemos que preguntarnos hoy día qué hacemos para derrotar a un sector conservador que renació en la última primaria”, sostuvo.

Asimismo, aclaró que “como fuerza independiente no estoy para que me tomen por tonto. El Servicio Electoral tuvo de director y de presidente al señor Cheyre, comandante en jefe del Ejército, que está hoy día procesado y condenado por secuestro. El Servicio Electoral tiene de liderazgos políticos a democratacristanos y UDI, es una expresión de un sistema político, tiene una agenda.No tiene explicación que siga pidiendo prórroga para responder algo que el Tribunal Constitucional públicamente ha dicho que es inconstitucional”.

Finalmente, comentó que “llevo 8 años con mi honra mancillada simplemente por haber desafiado a la Concertación y a la derecha. Ingenuo no soy, no estoy aquí por una infracción a la Ley de Tránsito, estoy porque se me montaron un conjunto de montajes tan dolorosos que me defenderé donde corresponde, pero hoy día ya estoy condendado, y dependemos que el Servicio Electoral, presidido por un señor de la UDI le responda una institución o una corte el porqué se me suspenden los derechos”.