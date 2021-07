Diputada Parra (PPD), exvocera de Narváez (PS): “Paula ha tenido siete meses de campaña pero no logra generar adhesión, no nos mintamos”

La diputada Andrea Parra (PPD) dijo que fue convocada por la misma Paula Narváez (PS) para ser vocera de su candidatura presidencial. Hoy, el escenario es otro y públicamente dice que su respaldo ahora es para la senadora Yasna Provoste (DC).

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la parlamentaria dijo que “esta decisión de apoyar a Yasna es producto de una decisión político, de apoyar un proyecto de centroizquierda. Lo que ocurre es que yo nunca estuve de acuerdo con esta suerte de huida del PS a la primaria de Apruebo Dignidad, cuando arranca y quiere armar un conglomerado, y finalmente termina dándole la espalda a sus socios de Unidad Constituyente”.

“Luego de ese fracaso de esa incorporación, yo de verdad pensé que el socialismo había entendido que la opción era construir desde la izquierda moderada, desde la centroizquierda, pero finalmente lo que ocurre es que Paula arma su comando, me llama para integrarme como vocera y, por supuesto, yo acepto pensando en que se había enmendado el rumbo e íbamos a construir en un conjunto una alternativa de centroizquierda“, relató.

“Pero lo cierto es que en el transcurso del tiempo es que Paula y su comando siguieron actuando como si fueran parte de una primaria de Apruebo Dignidad, nunca se confrontó a esos candidatos, nunca se marcó una identidad fuerte desde el progresismo”, criticó Parra.

Según la diputada, nunca se le convocó a una reunión de trabajo para ejercer la vocería. “A mí me llamó Paula para pedirme que sea vocera. Cuando ti te llaman para eso uno entiende que va haber una suerte de coordinación, que vamos a trabajar temas político, pero eso nunca ocurrió“, señaló.

Con respecto al escenario actual, Parra cree que Narváez debería dar un paso al costado, tal como lo hizo Heraldo Muñoz en su momento para permitir la frustrada primaria con el PC y el Frente Amplio. “Él con mucha nobleza baja su candidatura en pro de la candidatura de Paula para mantener este pacto, entonces si él ha tenido esa altura, por qué no la podría tener Paula. Paula ha tenido siete meses de campaña pero no logra generar adhesión, no nos mintamos y yo pienso que es porque nunca logró situarse nítidamente en una identidad política”, dijo.

Con tiempos “atorados”, apuntó que Narváez podría “tomar una decisión que permita colaborar con todas sus habilidades desde otro espacio distinto a la carrera presidencial, ese para mí sería el escenario ideal”.

