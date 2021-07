Constituyentes de Vamos por Chile solicitan someter a votación el ingreso de prensa a la Convención

A primera hora del sábado, con más de 20 firmas de constituyentes de Chile Vamos, el representante de la Región de Ñuble, Martín Arrau, presentó a la Mesa de la Convención Constitucional un oficio solicitando someter a votación del pleno, la autorización de ingreso para medios de comunicación a las tribunas del hemiciclo en las dependencias del ex Congreso Nacional.

Lo anterior -según el propio documento- en base a los principios fundamentales del Estado de transparencia, acceso a la información pública y publicidad consagrado en nuestra legislación, además del principio de probidad de la función pública consagrado en el artículo 8 de la actual Constitución Política de la República.

Arrau, indicó que “lo primero es decir que este ejercicio de transparencia es completamente posible gracias a la actualización del Plan Paso a Paso, y la normativa que rige la Fase 3 de Preparación, que permite un aforo en espacio cerrado máximo de 100 personas, o 500 si todos ellos tienen Pase de Movilidad, cumpliendo estándares de ventilación y el metro de distancia entre las personas. Hablamos de un ingreso ordenado de profesionales acreditados, sin discriminación y con pleno respeto a las medidas que hoy cuidan la salud del país, no de un llamado irresponsable a las aglomeraciones, como fueron aquellos hechos el primer día de esta convención”.

La convencional constituyente Marcela Cubillos, destacó la importancia de la solicitud, señalando que “el veto a la prensa, por parte de quienes dirigen la Convención, debe terminar. Se necesita libre acceso de los medios de comunicación para garantizar la transparencia que se prometió a los ciudadanos”.

En la misma línea, la abogada y constituyente del Biobío, Rocío Cantuarias, recordó que “la Constitución establece como un derecho la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio. Conforme al Principio de Transparencia y como un mecanismo de participación ciudadana, creemos que la Convención Constitucional debería permitir el ingreso a la prensa”.

De aprobarse lo requerido por los constituyentes firmantes, periodistas y quienes se han sumado a esta solicitud mediante redes sociales, se igualaría las condiciones que hoy existen en el Congreso, donde la prensa acreditada puede acceder a las tribunas de las salas de sesiones con absoluta libertad dentro de las medidas sanitarias vigentes.

“No sería más que una muestra de coherencia, de cumplir lo que 155 constituyentes prometieron en campaña, un proceso de cara a la ciudadanía, sin la vieja “cocina” política que tanto criticamos transversalmente. La propuesta no discrimina medios, pero sí se hace cargo de una transmisión oficial incompleta, que pocos puedes seguir durante el día y que no tiene intención de informar lo que pasa fuera de micrófono, que se corta al arbitrio de cada constituyente, y que es donde se está definiendo el futuro de nuestro país. La pregunta que se hace la gente en su casa es ¿por qué no? ¿por qué la negativa”, detalló el precursor de la iniciativa, Martín Arrau.

Por último, Carol Bown, representante del distrito 15, recordó que “la libertad de prensa es uno de los principios básicos de la democracia. La defenderemos durante la convención y en el texto de la Constitución”.